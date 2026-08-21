Průzkum mezi Evropany: Největší problém jsou životní náklady, Češi vedou v podpoře jádra

Životní náklady jsou pro Evropany zdaleka největším problémem. Téměř polovina lidí se obává, že bude muset v zimě šetřit na topení. Více než polovina by nedokázala pokrýt nečekaný výdaj ve výši tisíce eur (asi 25 tisíc korun). Boj proti změnám klimatu podporují, ale jen když se nedotkne peněženky. Vyplývá to z rozsáhlé studie EuroPulse 2026 mezi více než 26 tisíci lidmi v 25 evropských zemích.
Více než osmdesát procent Evropanů chce bojovat proti změně klimatu, nicméně 65 procent preferuje, aby vlády udržely ceny energií co nejníže, i kdyby to znamenalo pomalejší přechod k obnovitelným zdrojům.
Studie o postoji Evropanů k energetické tranzici odhaluje, že pouze 26 procent Evropanů je ochotno platit krátkodobě více za rychlejší přechod k zelené ekonomice. Lidé jsou naopak ochotni připlatit si spíše za energetickou nezávislost a bezpečnost než za snižování emisí.
Evropané se upínají stále více k jádru. V celoevropském průměru převaha příznivců a neutrálních hlasů (celkem 63 procent) výrazně převyšuje aktivní odpor (26 procent). Odpůrci jádra vítězí pouze v Rakousku (54 procent lidí je proti), na silný odpor naráží ještě v Řecku (44 procent proti), Španělsku (36 procent proti) a Irsku (35 procent proti). Ve zbylých 21 zemích EU otevřenost k jádru dominuje.
Nejvyšší míru podpory má jádro v Česku a Polsku, v těsném závěsu jsou Finsko, Slovensko a Rumunsko. V Německu i přes uzavření elektráren 36 % lidí podporuje stavbu nových jaderných zdrojů, zatímco 28 % je proti.
Nejvíce stresují životní náklady
Zákaz dovozu ruského plynu a ropy ale podporuje 40 procent lidí (oproti 33 % proti), a to i s vědomím, že to může zvýšit ceny.
Pokud jde o to, co lidi trápí, nejvíce jsou to životní náklady (58 procent), které dominují nad zdravotnictvím (38 procent), ekonomikou (37 procent), daněmi (32 procent) či korupcí (30 procent). Změnu klimatu jako hlavní problém státu vybralo pouze 16 procent respondentů.
Lidé (s převahou skoro dvaceti procent) jednoznačně odmítají zákazy – konkrétně zákazy prodeje nových aut se spalovacími motory a zákazy plynových kotlů.
Největší podporu pak mají opatření, která chrání peněženky a domácí průmysl – zastropování cen energií pro domácnosti (60procentní podpora), podpora domácích produktů, dotace pro firmy snižující emise či mimořádné daně (windfall tax).
Zvýhodňování národních firem
Přes veškerou snahu o společnou evropskou identitu také Evropané podporují zvýhodnění domácích firem při veřejných zakázkách. Nejvíc domácí firmy oproti evropské konkurenci podporují Bulharsko, Řecko, Rumunsko, Spojené království a Polsko.
„Ve většině Evropy je nálada spíše nacionalistická než evropská, a to bez ohledu na velikost průmyslové základny dané země,“ uvedl pro deník Politico Luke Shore z think-tanku Project Tempo.
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