Průzkum: Macron by v prezidentských volbách porazil Le Penovou, Fillon by neprošel do druhého kola

před 22 hodinami

V prvním kole francouzských prezidentských voleb by podle nového průzkumu agentury Ifop zvítězila šéfka krajní pravice Marine Le Penová. Do druhého kola by spolu s ní postoupil nezávislý centrista Emmanuel Macron a hladce by ji porazil. Favorizovaný kandidát tradiční pravice François Fillon, kterého zasáhl skandál kolem sporného zaměstnávání ženy a dětí, by v prvním kole skončil třetí, ukázala anketa mezi voliči. V prvním kole voleb, které se uskuteční 23. dubna, by Le Penová podle dotazovaných získala 25 procent hlasů. Macron by pak dostal 20,5 procenta hlasů a Fillon 18,5 procenta. Ve druhém kole by pak ale centrista zvítězil s zvítězil se ziskem 63 63 procent hlasů.

autor: ČTK