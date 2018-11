Průzkum: Britové by v novém referendu odmítli brexit, odejít mají už na konci března

před 1 hodinou

Kdyby se konalo další referendum o Evropské unii, Britové by odhlasovali, že v nynější osmadvacítce zůstanou. Vyplývá to z průzkumu pro stanici Channel 4, který byl dnes zveřejněn. Pro setrvání v unii by se vyslovilo 54 procent voličů, proti by bylo 46 procent dotazovaných, ukázal průzkum společnosti Survation.

Britové se v dosud jediném referendu 23. června 2016 vyslovili pro odchod z Evropské unie. Pro brexit hlasovalo 51,9 procenta voličů, což bylo přibližně 17,4 milionu lidí. Britská premiérka Theresa Mayová již několikrát odmítla, že by se o brexitu mohlo hlasovat znovu. EU by přijala mnoho podob brexitu, Londýn neví, co chce, říká europoslanec Ježek číst článek Zastánci brexitu uvádějí, že již předchůdce Mayové David Cameron během kampaně před hlasováním říkal, že rozhodnutí bude konečné a nepůjde ho nijak zvrátit. Proto by premiérka měla pokračovat v řešení odchodu země z Evropské unie. Podle druhého tábora ale vize Mayové ohledně brexitu nebyly součástí tehdejšího hlasování v roce 2016 a veřejnost by tak měla dostat ještě jednu možnost hlasovat teď, když už jsou známé podmínky odchodu z EU. Společnost Survation pro průzkum vyzpovídala po internetu 20 tisíc lidí. Průzkum se uskutečnil mezi 20. říjnem a 2. listopadem. Vystoupení Británie z EU je plánováno na 29. března 2019. Dohoda o odchodu stále není dořešená, podle Mayové už nicméně panuje shoda na 95 procentech textu. Nedořešená zůstává zejména otázka režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Pokud se nám dohoda nepodaří do konce listopadu, budeme směřovat k chaotickému brexitu, tvrdí státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. | Video: Daniela Drtinová | 08:27