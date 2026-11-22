Několik násilných útoků poznamenalo v rakouských Korutanech v sobotu večer průvody Krampuse, hrozivější obdoby českého čerta. Dva muži kvůli nim skončili v nemocnici, informuje v neděli agentura APA.
V horském městečku Bad Kleinkirchheim jeden z diváků chytil muže v kostýmu pekelníka za rohy, vytáhl ho do výšky a pak ho srazil k zemi. Napadený 21letý muž utrpěl těžké zranění. Ve Wolfsbergu neznámý útočník udeřil Krampuse pěstí do hrudníku. Tento muž zůstal ve skupině dalších čertů, zhruba po 45 minutách ale zkolaboval.
V Klagenfurtu během průvodu lidí převlečených za pekelníky kdosi na střeše obytného domu zapaloval bengálské ohně a tito lidé také mezi návštěvníky průvodu rozhazovali letáky. Pak rozvinuli velký transparent s rasisticky motivovaným textem namířeným proti mladým mužům s migrantským původem, informuje veřejnoprávní stanice ORF.
Ve všech případech jsou pachatelé neznámí. Incidenty vyšetřuje policie i tajná služba.
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