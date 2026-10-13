Průšvih v Norsku: Auta z půjčovny špehovala vojáky. Poručík řekl, co mohlo uniknout

Obličeje vojáků, pohyb v okolí vládních budov i přístupové kódy k vojenským objektům. To vše zaznamenávala pronajatá auta během vojenského cvičení v Norsku, aniž by o tom členové tamní domobrany věděli. Přestože nahrávání odhalili, kvůli nedostatku náhradních vozů museli auta používat až do konce manévrů.
K bezpečnostnímu incidentu došlo během zářijového cvičení Hovedstad v Oslu, kterého se zúčastnilo na pět tisíc příslušníků norské domobrany. Vojáci během manévrů zjistili, že pronajaté služební vozy zaznamenávají jejich činnost, aniž by o této funkci předem věděli. Informoval o tom norský deník Dagens Næringsliv (DN).
„Záznamy zachycovaly, kdo do aut nastupuje a vystupuje, kam vozidla jela, koho vyzvedávala i jak dlouho se kde zdržovala. Byly na nich dokonce i kódy, které jsme zadávali při otevírání bran a dveří vojenských objektů,“ popsal pro DN poručík Fredrik Blanck, jehož svědectví potvrdily i další dva nezávislé zdroje.
Vojáci přesto auta používali až do konce cvičení, protože neměli dostatek náhradních vozů. Manévry se přitom odehrávaly mimo jiné v okolí parlamentu a vládních budov. Jedna z jejich částí se zaměřila také na ochranu letiště Oslo-Gardermoen.
„Nemáme přehled o tom, kam se tato data dostávají. Nevíme, zda se ukládají pouze lokálně, ani co se s nimi děje po skončení cvičení. Z bezpečnostního hlediska je to opravdu děsivé,“ dodal Blanck.
Kdo mohl získat citlivé záznamy?
Vozidla si norské ozbrojené síly pronajaly od společnosti Hertz, která patří pod automobilku Volvo Cars, jejímž většinovým vlastníkem je prostřednictvím společnosti Geely čínský koncern Zhejiang Geely Holding Group. Podle norských médií byly nejméně dva vozy elektromobily značky Deepal od čínské automobilky Changan.
Přestože byly záznamy po skončení cvičení údajně smazány, zůstává nejasné, zda se citlivá data už během provozu nedostala na vzdálené servery.
Společnost Volvo Cars odmítla, že by čínské vlastnictví představovalo bezpečnostní riziko a zdůraznila, že bez právního důvodu nemůže data s mateřským koncernem Geely sdílet.
Norská armáda se k samotnému incidentu odmítla vyjádřit. Deníku DN však sdělila, že plošný zákaz vozidel z konkrétních zemí není na pořadu dne. V jednotlivých případech ale může přistoupit k místním omezením.
Na Volvo už si posvítilo české ministerstvo obrany
Incident v Norsku zapadá do širšího kontextu obav západních zemí z moderních vozidel čínské výroby. Na konci září nizozemská zpravodajská služba varovala před „riziky špionáže spojenými s moderními vozidly“ a upozornila, že data ze stále chytřejších elektromobilů mohou získat cizí státy.
Přestože zpravodajci neuvedli konkrétní zemi, média její varování spojují především s právě čínskými automobily, jejichž počet v Evropě skokově roste.
Rizikem se již zabývá i české ministerstvo obrany, které na základě analýzy a varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) omezilo vjezd vybraných vozidel do některých vojenských objektů.
Jak již dříve informoval server Hlídací Pes, opatření se vedle ryze čínských značek týkají také některých vozů Volvo a Tesla. U Volva ministerstvo zohledňuje mimo jiné jeho vlastnické propojení s čínským koncernem Geely a využívání cloudových systémů, které mohou přenášet data z vozidel.
Podle dokumentu ministerstva omezení vjezdu podléhají všechna vozidla s identifikačním číslem VIN, které začíná písmenem L. Právě to označuje Čínu jako zemi původu. Na starší Volva (s datem registrace do 31. prosince 2020) se zákaz nevztahuje. Už loni zakázal vjezd čínských vozidel na všechny své základny kvůli obavám z úniku dat například Izrael.
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