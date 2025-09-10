Zahraničí

Průlom. Ve světě má letos poprvé více dětí obezitu než podváhu

Ve světě má letos poprvé více dětí ve věku od pěti do 19 let obezitu než podváhu. Uvádí to zpráva, kterou zveřejnil Dětský fond OSN (UNICEF). Za nárůstem podílu obézních dětí vidí UNICEF rozšíření spotřeby nezdravých potravin. Státy proto vyzývá, aby přijaly opatření na omezení jejich spotřeby.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock.com

Podle údajů UNICEF je letos obézních 9,4 procenta dětí ve věku od pěti do 19 let. Ve stejné věkové kategorii trpí podváhou 9,2 procenta dětí. Zatímco od roku 2000 se podíl obézních dětí ztrojnásobil, u podváhy klesl o zhruba čtyři procentní body.

"Obezita nyní převažuje nad podváhou ve všech světových regionech s výjimkou subsaharské Afriky a Jižní Asie," uvedl UNICEF.

Zpráva poukazuje, že nárůst podílu obézních dětí se nově výrazněji týká i chudších zemí. Podle UNICEF k trendu přispívá to, že se děti se ocitají v "nezdravém potravinovém prostředí", ve kterém jsou hojně zastoupené vysoce zpracované potraviny a jídla rychlého občerstvení. Část zemí pak řeší problémy jak s podvýživou dětí, tak s jejich obezitou.

Nárůst dětské obezity může podle Dětského fondu OSN v budoucnosti představovat větší zátěž pro zdravotnictví. Organizace proto vyzývá státy, aby zavedly opatření, která by mohla pomoci podíl dětí s obezitou a nadváhou snížit. Jako příklad UNICEF uvádí Mexiko, kde úřady nechaly nedávno zakázat prodej některých nezdravých potravin a slazených nápojů ve veřejných školách.

"Naléhavě potřebujeme politiky, které by podpořily přístup rodičů a pečovatelů k výživnému a zdravému jídlu pro dětí," uvedla výkonná ředitelka Dětského fondu OSN Catherine Russellová.

 
