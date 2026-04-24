Průlom v operaci „Zachraňte Timmyho“: Záchranáři ho naloží na člun a odvezou do Atlantiku

Velrybu uvázlou na severu Německa se tým dobrovolníků v neděli či v pondělí pokusí naložit na člun a přepravit do Atlantského oceánu. Do sobotního rána by chtěli ochranáři vyhloubit 110 metrů dlouhé koryto, které by mělo záchrannou operaci umožnit.
Keporkak přezdívaný Timmy uvázl na mělčině v Baltském moři v březnu. Pokusy o jeho záchranu poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
O záchranu mladé velryby se nyní pokouší soukromá iniciativa, kterou financují dva němečtí podnikatelé. Plány, jak zvířeti pomoci, se mnohokrát změnily. Nyní chce tým vyhloubit 110 metrů dlouhé, deset metrů široké a dva metry hluboké koryto, které od místa, kde Timmy uvázl, povede do větší hloubky. Fred Babbel z firmy, která koryto hloubí, agentuře DPA ve čtvrtek řekl, že už je hotové v délce 40 metrů. Dnes by se mělo pokročit o dalších 40 metrů a hotovo by mělo být v sobotu dopoledne.
V neděli či v pondělí by pak chtěli ochranáři dostat velrybu vyhloubeným korytem do místa dostatečně hlubokého, aby do něj mohl připlout nákladní člun. Patnáct metrů široké plavidlo, které lze částečně zaplavit vodou, už vyrazilo z Hamburku. Velrybu na člunu by pak měly odtáhnout od ostrova Poel do Atlantiku remorkéry.
Podle agentury DPA ale pro tento plán nemá soukromá iniciativa zatím povolení. Úřady samotné už před časem všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly. Aktivity soukromé iniciativy pouze trpí. Záchranné akce nyní financují chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru.
Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny. V pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách se ale znovu uvázla na místě opodál.
Zdravotní stav zvířete není dobrý, podle odborníků je zesláblé. Ochranáři na něj přikládají namočená bílá plátna, aby ulevili jeho kůži. Postavili kolem něj také bariéru, která uměle zvyšuje hladinu vody. Hrozí totiž, že by v případě dalšího poklesu hladiny Timmyho rozdrtila tíha vlastního těla. Odborníci tvrdí, že by měli lidé nechat zvíře v klidu zemřít. Nové a nové pokusy o jeho záchranu prý jen prodlužují jeho utrpení.
Pokus o atentát v Moskvě zastaven, hlásí FSB. Sedm zadržených, vůdce zastřelený
Ruská tajná služba FSB v pátek oznámila, že v Moskvě zmařila pokus o atentát na členy vedení telekomunikačního úřadu Roskomnadzor. Informuje o tom agentura TASS. Útok údajně připravovali lidé naverbovaní Ukrajinou. Sedm jich bylo zadrženo a jeden byl zastřelen.
„Ty vo*e, ať už je pátek,“ zpívá na novém singlu Marek Ztracený. Má vtipný videoklip
Marek Ztracený v těchto dnech vydal nový singl s názvem Modlitba za pátek. K písni, jež má být jakousi hymnou netrpělivého čekání na víkend, vznikl i zábavný videoklip. Sám zpěvák si v něm zahrál kněze a Petr Čtvrtníček se stal důležitou součástí pointy.
ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“
Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.
„Úžasné, co dokázali.“ Bruins dominují v podpalubí NHL. I díky české pomoci
Hokejovému Bostonu se ve stávající sezoně zámořské NHL podařilo zvrátit nepříznivou trajektorii klubu. Úspěch se dostavil i ve farmářské AHL.
USA řeší tresty pro spojence v NATO, ve hře je i pozastavení členství Španělska
Spojené státy podle interního e-mailu amerického ministerstva obrany uvažují o tom, jak potrestat spojence v NATO za jejich neochotu pomoci v amerických vojenských operacích proti Íránu, napsala v pátek agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického představitele. Podle něj je jedna z možností pozastavení členství Španělska v Severoatlantické alianci.