Provozovatel janovského mostu věděl o riziku zřícení už v roce 2014

Provozovatel janovského mostu, společnost Autostrade per l'Italia (ASPI), věděl už od roku 2014 o riziku zřícení stavby. To se naplnilo loni v srpnu a o život při tom přišlo 43 lidí. Informoval o tom list La Repubblica. Italská média zároveň napsala, že senzory, které měly Morandiho most monitorovat, byly v roce 2015 sejmuty kvůli údržbě a už pak nebyly uvedeny do provozu.

Vedení společnosti ASPI, která spadá do holdingu Atlantia, dosud tvrdilo, že ji firma SPEA, která ve skupině mimo jiné dohlíží na bezpečnost staveb, před žádným rizikem ohledně janovského mostu nevarovala. Tomu ovšem podle médií protiřečí dokument, který policie zabavila v digitálním archivu holdingu. Dotyčný dokument analyzující rizika vypracovala ASPI, probírala ho správní rada jak samotné společnosti, tak holdingu Atlantia a věděli o něm i zástupci vlády. V rozmezí let 2014 až 2016 dokument uváděl, že hrozí zřícení mostu. V roce 2017 se hodnocení změnilo na "riziko ztráty stability". "Povedeme dál bitvu o to, aby Atlantia přišla o koncese na provozování dálnic," zopakoval ve čtvrtek šéf protestního Hnutí pěti hvězd z vládní koalice a nynější ministr zahraničí Luigi Di Maio, který byl v době neštěstí vicepremiérem. Atlantia zachováním koncesí podmínila svou účast v záchraně zadlužených aerolinek Alitalia, napsala ANSA. Podle agentury Reuters se ovšem z chystaného konsorcia, jež mělo leteckou společnost v potížích převzít, v úterý stáhla.