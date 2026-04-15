Provoz Lufthansy třetí den v řadě narušila stávka, zrušené jsou i spoje s Prahou

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa třetí den v řadě narušila stávka. Po pilotech, kteří stávkovali v pondělí a úterý, do ní ve středu vstoupil palubní personál. Výrazně to omezilo i letecké spojení mezi Prahou a Německem, na Letišti Václava Havla bylo zrušeno 16 spojů.
Od půlnoci vstoupilo do stávky 20 tisíc letušek a stewardů Lufthansy a její regionální dceřiné společnosti CityLine. K dvoudenní stávce vyzval odborový svaz Ufo v úterý, vyjednat chce s vedením společnosti lepší pracovní podmínky pro palubní personál. Stovky letů budou kvůli stávce zrušeny především na největších německých letištích ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově.
Už v pondělí a v úterý stávkovali piloti Lufthansy a CityLine, v pondělí také divize Eurowings. Odborový svaz Vereinigung Cockpit, který je zastupuje, mezitím vyhlásil další dvoudenní stávku na čtvrtek a pátek. Dotknout by se měla mateřské společnosti Lufthansa, dopravní společnosti Cargo a opět i regionální CityLine. Ve čtvrtek se ke stávce připojí také piloti Eurowings. Ten den tak budou stávkovat zároveň piloti i palubní personál.
Stávky výrazně omezily spojení mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně. V pondělí se neuskutečnilo 18 letů, v úterý byly zrušeny další dva a ve středu se jich kvůli stávce neuskuteční 16.
„Lufthansa zrušila další lety kvůli probíhající stávce svých zaměstnanců. Do 16. dubna nebudou žádné lety dopravce na trasách do Mnichova a z Mnichova ani do Frankfurtu nad Mohanem a z Frankfurtu nad Mohanem provozovány,“ informovalo v úterý na síti X pražské letiště.
Spor mezi zaměstnanci a vedením společnosti se kryje s oslavami výročí stého založení Lufthansy. Slavnostní ceremonie je naplánovaná na středu. Ve Frankfurtu nad Mohanem promluví i kancléř Friedrich Merz. Odbory plánují uspořádat demonstraci před místem konání akce.
Svaz zastupující piloty se s vedením Lufthansy pře kvůli penzijnímu pojištění nebo kolektivním smlouvám, svaz zastupující palubní personál kvůli pracovním podmínkám. Oba svazy pak jednají o sociálním plánu pro zhruba 800 zaměstnanců divize Lufthansa CityLine, která má v příštím roce ukončit provoz. Nahradit ji má nová firma s názvem Lufthansa City Airlines.
