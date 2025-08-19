Zahraničí

Provokace, zuří Kim kvůli cvičení Jižní Koreje s USA a slibuje víc jaderných zbraní

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Severokorejský vůdce Kim Čong-un odsoudil vojenská cvičení Jižní Koreje a USA, která jsou podle něj provokací a ukazují na odhodlání spojenců rozpoutat válku. Zároveň slíbil rychlé rozšíření jaderných sil, aby země čelila protivníkům, napsala agentura AP.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un. | Foto: Reuters

Kim se tak podle státní agentury KCNA vyjádřil během inspekce nejmodernější severokorejské válečné lodě, torpédoborce Čche Hjon, který je schopný nést jaderné zbraně. Společná cvičení podle severokorejského vůdce ukazují nepřátelství a údajné odhodlání rozpoutat válku. Jsou také provokativnější než dříve, a to kvůli zapojení "jaderného prvku", kvůli čemuž musí KLDR reagovat proaktivními a drtivými protiopatřeními.

"Bezpečnostní situace kolem KLDR se každým dnem zhoršuje a současná situace vyžaduje, abychom radikálně a rychle změnili stávající vojenskou teorii a praxi a rychle rozšířili jaderné zbraně," dodal Kim.

Vláda jihokorejského prezidenta I Če-mjonga, který po červnovém nástupu do úřadu usiluje o zmírnění napětí a obnovení dialogu mezi oběma Korejemi, se ke Kimovým slovům zatím oficiálně nevyjádřila. Jihokorejské ministerstvo obrany uvedlo, že nemá žádné nové informace o schopnostech severokorejského torpédoborce.

"Znovu zdůrazňujeme, že smyslem společného jihokorejsko-amerického cvičení není zaútočit na Severní Koreu ani eskalovat napětí na Korejském poloostrově," citovala agentura Jonhap zástupce jihokorejského ministerstva pro sjednocení.

Administrativa prezidenta Iho se snaží obnovit vojenskou dohodu mezi oběma zeměmi z roku 2018, která vytvořila nárazníkové zóny na souši i na moři a bezletové zóny nad hranicí, aby se zabránilo střetům. Jižní Korea ale dohodu loni vypověděla kvůli balonkům s odpadky, které KLDR posílala na území jižního souseda. Krok Soulu přišel poté, co Pchjongjang oznámil, že už dohodu nebude dále dodržovat.

Jižní Korea nevysílá přes hranici K-pop, ze Severní Koreje už nevyjí zvířata

KLDR přehlídka

Společné vojenské manévry Jižní Koreje a USA s názvem Ulchi Freedom Shield začaly v pondělí a účastní se jich 21 tisíc vojáků. První část skončí 28. srpna a druhá část se bude konat v neupřesněném termínu v září. Jejich cílem je posílit připravenost spojenců proti jaderným a raketovým hrozbám ze strany Severní Koreje. KLDR společná cvičení využívá k ospravedlnění svých vlastních vojenských přehlídek a testovacích aktivit, které jsou zaměřené na rozšíření jaderného zbrojního programu, píše AP.

KLDR v únoru odmítla plán na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Země naopak oznámila, že hodlá svůj jaderný arzenál dále posilovat, a to navzdory rezolucím Rady bezpečnosti OSN, které Pchjongjangu takové kroky zakazují.

O zastavení severokorejského jaderného a raketového programu usiloval během svého prvního mandátu i tehdejší americký prezident Donald Trump. V letech 2018 a 2019 kvůli tomu osobně jednal s Kimem, jednání však zkrachovala.

 
Drzá provokace: Rusové se řítili frontou s americkou vlajkou na ukořistěném obrněnci

0:43

"Osudové dny pro Ukrajinu a Evropu." Putin se má setkat se Zelenským, ten už řekl víc

Teď už mohou být útoky na ruský týl drtivé. Ukrajinci v nouzi překročili svůj stín

0:25

Maduro v reakci na hrozby USA oznámil nasazení milionů milicionářů v Karibiku

