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Zahraničí

Provokace KLDR před americko-jihokorejským cvičením. Pchjongjang odpálil další raketu

ČTK

Severní Korea ve středu ze svého východního pobřeží vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která zřejmě dopadla mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Stalo se tak necelý týden poté, co KLDR stejným směrem odpálila jinou balistickou raketu, a několik dní před společným americko-jihokorejským vojenským cvičením.

North Korean leader Kim oversees test-launch of multiple rocket launchers
Severokorejský vůdce Kim Čong-un sleduje odpal balistické střely v březnu letošního rokuFoto: KCNA
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Severní Korea odpálila nejméně jednu raketu z okolí města Wonsan okolo 6:00 místního času (úterý 23:00 SELČ), která uletěla přes 700 kilometrů, uvedl podle agentury Jonhap jihokorejský sbor náčelníků štábů (JCS).

Jihokorejské a americké zpravodajské služby odpálení střely sledovaly a tyto informace sdílely také s Japonskem. Japonská pobřežní stráž dříve podle agentury Kjódó varovala plavidla, aby se ke spadlým troskám nepřibližovala.

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Jihokorejský prezidentský úřad pro národní bezpečnost krátce po odpalu svolal mimořádnou schůzku se zástupci obrany a armády, vyjádřil obavy z pokračujících odpalů raket a vyzval Pchjongjang, aby zastavil podobné provokace, které podle něj porušují rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová podle Kjódó nařídila příslušným úřadům, aby shromáždily a analyzovaly informace o odpalu a zajistily bezpečnost letadel a plavidel. Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi čin označil za ohrožení míru a bezpečnosti v regionu a dodal, že Tokio podalo Pchjongjangu protest přes čínské diplomatické kanály.

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KLDR odpálila nejméně jednu balistickou raketu krátkého doletu k Japonskému moři i minulý čtvrtek. Učinila tak den poté, co vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong obvinila Japonsko, že se mění ve vojenský stát, kvůli čemuž KLDR podle ní zváží neupřesněné vojenské možnosti.

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Odpálení raket se také odehrálo pět dní předtím, než Jižní Korea a Spojené státy zahájí své každoroční společné cvičení Ulchi Freedom Shield, které KLDR ostře odsuzuje a považuje za přípravu invaze. Často jej také využívá jako záminku k vystupňování vlastních vojenských aktivit nebo k testům zbraňových systémů.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se od roku 2019, kdy zkrachovala jednání o jaderném odzbrojení KLDR s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, soustředí na rozšiřování jaderného a raketového arzenálu. Trump opakovaně vyjádřil přání obnovit s Kimem rozhovory, Pchjongjang ale tyto nabídky dosud ignoroval a vyzval Washington, aby upustil od požadavků na jaderné odzbrojení jakožto předběžné podmínky pro jednání.

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V posledních letech si Kim rovněž posílil své diplomatické postavení rozšiřováním vztahů s Ruskem, jemuž Severní Korea dodává konvenční zbraně a vojáky na podporu války proti Ukrajině. V poslední době také podnikla kroky k posílení vztahů s Čínou, která je jejím tradičním spojencem.

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