Provokace a kopání do auta. Objevily se nové záběry muže zabitého Trumpovými agenty

Záběry muže, který vypadá jako Alex Pretti s pistolí za pasem, jak plive na policisty federálních orgánů a napadá je a kope do zadního světla jejich vozidla 13. ledna
Alex Pretti, kterého v sobotu v Minneapolisu smrtelně postřelili federální agenti, se podle nově zveřejněných záběrů dostal s úřady do fyzického střetu už 11 dní před svou smrtí. Na videích je vidět, jak na agenty plive, nadává jim a kope do zadního světla jejich vozu.
Záznam z dřívějšího incidentu, který prošel ověřením BBC, ukazuje, jak Pretti s viditelně zastrčenou zbraní za pasem běží ke křižovatce v jižní části Minneapolisu, kde se shromáždil dav protestující proti ICE.
„Napadněte mě, h*jzlové!“ křičel na agenty a otevřeně je provokoval. Ve chvíli, kdy se agenti snažili z místa odjet, kopl do zadního světla jejich auta, což je přimělo okamžitě vystoupit z vozidla.
Sedmatřicetiletý Pretti byl následně pěti agenty sražen k zemi. Po krátké potyčce se stáhl zpět k hlučícímu davu, který na federální agenty pokřikoval. Podle deníku New York Post nyní útvar Homeland Security Investigations tyto záběry dřívějšího střetu prověřuje.
Agenti si vedli záznamy o odpůrcích ICE
Podle CNN byl Pretti federálním úřadům už dříve známý a z předchozího střetu si odnesl zlomené žebro. V posledních týdnech si agenti v Minneapolisu zaznamenávali podrobnosti nejen o něm, ale i o dalších odpůrcích ICE.
Pretti měl u sebe pistoli i při sobotním fatálním střetu s agenty pohraniční stráže, když se postavil mezi ně a protestující ženu. Federální agenti mu nabitou pistoli Sig Sauer odebrali ještě předtím, než na něj vystřelili nejméně deset ran, zatímco byl přitlačen k zemi.
Vyšetřovatelé Ministerstva vnitřní bezpečnosti se domnívají, že palbu agentů mohl spustit zbloudilý výstřel z Prettiho pistole poté, co mu byla odebrána.
Oba federální imigrační agenti, kteří na Prettiho vystřelili, byli ve středu podle standardních postupů pro případy střelby postaveni mimo službu, potvrdili představitelé ministerstva. Jejich jména nebyla zveřejněna.
Tlak na Donalda Trumpa
Prettiho smrt byla už druhým případem smrtelné střelby agentů ICE v Minneapolisu během necelých tří týdnů. 7. ledna zastřelil federální agent sedmatřicetiletou matku tří dětí Renee Goodovou poté, co podle federálních úřadů najela svým vozem do agenta.
Obě smrti vyvolaly rozsáhlé protesty po celé Minnesotě a přiměly místní politiky vyzvat prezidenta Donalda Trumpa, aby ICE ze státu stáhl a pomohl uklidnit situaci.
V reakci na rostoucí napětí Trump vyslal do Minnesoty „pohraničního cara“ Toma Homata, zatímco další role ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové v celé operaci zůstává nejistá. Z Minneapolisu byl zároveň stažen i šéf americké pohraniční stráže Gregory Bovino, který zde vedl rozsáhlou imigrační operaci.