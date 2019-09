"Provádíme každodenní operace." Islámský stát zveřejnil údajnou nahrávku Bagdádího

Islámský stát (IS) provádí každodenní operace na různých frontách. Řekl to údajně vůdce teroristické organizace Abú Bakr Bagdádí na zvukové nahrávce, kterou zveřejnila propagandistická agentura IS Al-Furkán. Hlas připisovaný Bagdádímu rovněž vyzval k osvobození žen držených v Iráku a Sýrii kvůli jejich údajným vazbám na IS.

"Každodenní operace jsou v chodu na různých frontách," uvedl údajný Bagdádí v půlhodinové nahrávce, která by tak byla prvním jeho vzkazem od dubna. Bagdádí rovněž vyzval k propuštění žen z Evropy a severní Afriky, které se připojily k IS a nyní žijí v táborech kontrolovaných arabsko-kurdskou koalicí Syrské demokratické síly (SDF). "Pokud jde o nejhorší a nejdůležitější záležitost, a tou jsou vězení, vojáci chalífátu. Učiňte vše, co můžete, k osvobození vašich bratří a sester a ke stržení zdí, které je omezují," vyzval Bagdádí. "Neváhejte platit výkupné, pokud je nedokážete osvobodit silou, a útočte na jejich řezníky jako vyšetřovatelé a soudci," dodal údajný Bagdádí.