Přeskočit na obsah
Benative
11. 1. Bohdana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Protivládní protesty v Íránu si vyžádaly přes sto obětí a tisíce zadržených

ČTK

Násilnosti provázející celonárodní protesty proti íránskému režimu si doposud vyžádaly nejméně 116 mrtvých a přes 2600 zadržených. S odvoláním na organizaci Human Rights Activists News Agency (HRANA) to uvedla agentura AP.

Protesty na podporu Íránu
Protesty na podporu ÍránuFoto: Reuters
Reklama

Vzhledem k přerušení přerušení internetového a telefonického spojení je stále obtížnější odhadovat rozsah demonstrací, podle HRANA však počet obětí protestů vzrostl na nejméně 116 a více než 2 600 dalších osob bylo zadrženo.

Související

Organizace poskytovala přesné informace i při předchozích nepokojích v Íránu, podotkla AP. Odpojení od internetu by mohly podle kritiků využít bezpečnostní složky ke krvavému zásahu, jako se to stalo při protestech v roce 2019, kdy byly zabity stovky lidí.

Bývalý korunní princ Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, Íránce z exilu vyzval, aby v neděli znovu vyšli do ulic, obsadili centra měst a udrželi je a aby nesli původní íránskou vlajku se lvem a sluncem namísto té současné se čtyřmi půlměsíci a čepelí meče. Íránská státní televize skutečně informovala o protestech v Teheránu a Mašhadu na severovýchodě země.

Televize ukázala provládní demonstrace a videa údajných protestujících, kteří stříleli na bezpečnostní složky. Polostátní tisková agentura Fars zveřejnila záběry z města Isfahán, na nichž demonstranti střílejí z dlouhých zbraní, zapalují ohně a házejí zápalné bomby.

Reklama
Reklama

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí dříve naznačil, že režim navzdory varování ze strany USA tvrdě zasáhne. Nejvyšší státní prokurátor Mohammed Movahedí Ázád v sobotu varoval, že každý účastník protestů bude považován za „nepřítele Boha“, za což íránský režim ukládá trest smrti.

Americký prezident Donald Trump mezitím podpořil demonstranty a na sociálních sítích uvedl, že se Írán dívá na svobodu a že USA jsou připraveny pomoci. Americká média v sobotu večer s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal vojenské možnosti útoku na Írán, ale že se dosud ještě nerozhodl.

Protesty, které jsou za poslední tři roky jedny z největších, zahájili loni 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace se změnily v protivládní.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Venezuelský prezident Nicolas Maduro
Venezuelský prezident Nicolas Maduro
Venezuelský prezident Nicolas Maduro

Jsme v pořádku a jsme bojovníci, vzkázal Maduro. Venezuela ho chce zachránit

Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, který je s manželkou Ciliou Floresovou od minulé soboty v newyorské vazbě, přes své právníky vzkázal, že jsou oba v pořádku a že jsou bojovníci. Informovala o tom agentura AFP, podle níž Spojené státy vyzvaly své občany ve Venezuele, aby zemi okamžitě opustili.

Kvas se vyrábí z obilí, ovoce, zeleniny nebo dokonce ze starého chleba - a díky fermentaci obsahuje přirozená probiotika, která podporují trávení a imunitu.
Kvas se vyrábí z obilí, ovoce, zeleniny nebo dokonce ze starého chleba - a díky fermentaci obsahuje přirozená probiotika, která podporují trávení a imunitu.
Kvas se vyrábí z obilí, ovoce, zeleniny nebo dokonce ze starého chleba - a díky fermentaci obsahuje přirozená probiotika, která podporují trávení a imunitu.

Komunistická cola jako nový wellness hit. Odrovnala kavárenské povaleče

Zatímco ještě před pár lety byl „kvas“ nyní přezdívaný jako „komunistická cola“ či „sovětský Guinness“ v západní Evropě spíše takovou zvláštní vzpomínkou na východní blok, dnes se z něj stává nový wellness hit. Razí si cestu do supermarketů i hipsterských kaváren – a fanoušci o něm mluví jako o malém zázraku pro zdraví střev.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama