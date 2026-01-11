Protivládní protesty v Íránu si vyžádaly přes sto obětí a tisíce zadržených

Násilnosti provázející celonárodní protesty proti íránskému režimu si doposud vyžádaly nejméně 116 mrtvých a přes 2600 zadržených. S odvoláním na organizaci Human Rights Activists News Agency (HRANA) to uvedla agentura AP.
Vzhledem k přerušení přerušení internetového a telefonického spojení je stále obtížnější odhadovat rozsah demonstrací, podle HRANA však počet obětí protestů vzrostl na nejméně 116 a více než 2 600 dalších osob bylo zadrženo.
Organizace poskytovala přesné informace i při předchozích nepokojích v Íránu, podotkla AP. Odpojení od internetu by mohly podle kritiků využít bezpečnostní složky ke krvavému zásahu, jako se to stalo při protestech v roce 2019, kdy byly zabity stovky lidí.
Bývalý korunní princ Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, Íránce z exilu vyzval, aby v neděli znovu vyšli do ulic, obsadili centra měst a udrželi je a aby nesli původní íránskou vlajku se lvem a sluncem namísto té současné se čtyřmi půlměsíci a čepelí meče. Íránská státní televize skutečně informovala o protestech v Teheránu a Mašhadu na severovýchodě země.
Televize ukázala provládní demonstrace a videa údajných protestujících, kteří stříleli na bezpečnostní složky. Polostátní tisková agentura Fars zveřejnila záběry z města Isfahán, na nichž demonstranti střílejí z dlouhých zbraní, zapalují ohně a házejí zápalné bomby.
Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí dříve naznačil, že režim navzdory varování ze strany USA tvrdě zasáhne. Nejvyšší státní prokurátor Mohammed Movahedí Ázád v sobotu varoval, že každý účastník protestů bude považován za „nepřítele Boha“, za což íránský režim ukládá trest smrti.
Americký prezident Donald Trump mezitím podpořil demonstranty a na sociálních sítích uvedl, že se Írán dívá na svobodu a že USA jsou připraveny pomoci. Americká média v sobotu večer s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal vojenské možnosti útoku na Írán, ale že se dosud ještě nerozhodl.
Protesty, které jsou za poslední tři roky jedny z největších, zahájili loni 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace se změnily v protivládní.
