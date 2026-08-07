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Zahraničí

Protiruská hysterie a provokace z Kyjeva, reaguje Kreml na nález dronu v Lipsku

ČTK

Za provokaci namířenou proti Rusku označilo v pátek ruské velvyslanectví v Německu úterní nález dronu s výbušninou na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Informuje o tom agentura DPA. Berlín oficiálně Moskvu v souvislosti s tímto případem z ničeho neobvinil.

Policisté prohledávají lipské letiště po nálezu dronu s výbušninami.
Policisté prohledávají lipské letiště po nálezu dronu s výbušninami.Foto: Profimedia – SEBASTIAN WILLNOW / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia
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„Je zřejmé, že tato narychlo spíchnutá provokace slouží výhradně cílům Kyjeva a militaristického křídla evropské politické třídy,“ napsalo na telegramu velvyslanectví v narážce na Ukrajinu, proti níž Rusko už pátým rokem vede válku. Varovalo také před „novou vlnou protiruské hysterie v Německu“.

Ambasáda zároveň tvrdí, že za hybridním útokem stojí právě Ukrajina. Kyjev a vlády v Evropě totiž podle ruské diplomacie potřebují argumenty, aby mohly nadále „posílat neomezené finanční prostředky do rukou zkorumpovaného režimu“.

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Jak poznamenává DPA, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt mluvil o hybridním útoku cizích mocností, ale Rusko výslovně nezmínil. Jiní němečtí politici a experti však dávají najevo přesvědčení, že za incidentem byla právě Moskva.

Případ pro podezření z úmyslného pokusu o způsobení exploze vyšetřuje spolkové státní zastupitelství, které se zabývá nejzávažnější kriminalitou týkající se například terorismu či ohrožení bezpečnosti.

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Na východoněmeckém letišti, které slouží jako překladiště vojenské pomoci pro Ukrajinu, byl v úterý pozdě večer poblíž ukrajinských transportních letadel objeven dron s výbušninou a rozbuškou. Jednomu ze zaměstnanců se podařilo docílit jeho pádu. Krátce poté se nad letištěm nákladní letadlo srazilo s menším neznámým objektem, kterým mohl být také dron.

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