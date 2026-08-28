Protiprávní a nepodložené, zastal se soud firmy Anthropic. Pentagon ji nazval rizikem

Technologická firma Anthropic uspěla u federálního soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Soud v Kalifornii toto rozhodnutí amerického ministerstva války označil za protiprávní a nepodložené, uvedly v pátek agentury Reuters a AFP.
Anthropic odmítá, aby jeho technologie byly používány například v plně autonomních zbraních, což se americkému ministerstvu nelíbí. Ministerstvo se může odvolat.
Soudkyně Rita Linová označila rozhodnutí Pentagonu za „protiprávní odvetné opatření“, které porušuje svobodu slova. „Bezobsažné odkazování na národní bezpečnost není bianko šekem k trestání a odvetě proti kritikům vlády,“ vysvětlila soudkyně.
Podle ní Pentagon ke kroku přistoupil, protože chtěl exemplárně potrestat firmu, kterou vnímal jako arogantní. Podle agentury AFP rozhodnutí soudu ruší označení společnosti Anthropic za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce ve vojenských zakázkách.
Firma tvrdila, že ministerstvo ji zařadilo na černou listinu kvůli odmítavému postoji společnosti vůči využívání její technologie umělé inteligence pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy.
Firma také poukazovala na to, že proti rozhodnutí Pentagonu neměla k dispozici opravné prostředky. „Vítáme rozhodnutí soudu, podle kterého bylo označení za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce nezákonné,“ sdělila firma.
Zástupci americké administrativy naopak tvrdili, že odmítavý postoj firmy k odstranění omezení ve využívání jeho technologií vystavuje Pentagon nejistotě a může vést k vypnutí vojenských technologií při operacích.
Anthropic vede s americkou vládou další podobný spor u federálního soudu ve Washingtonu.
Loni v létě Anthropic získal smlouvu s ministerstvem války v hodnotě 200 milionů dolarů (asi 4,1 miliardy korun). Resort chtěl, aby mohl technologie firmy používat bez omezené. Spor s Trumpovou administrativou trvá nejméně od podzimu.
Klauzule, podle níž se technologie Anthropiku nesmí využívat ke sledování lidí, se mimo jiné dotýká Federálního úřadu pro vyšetřování, Tajné služby USA či imigračních úřadů, přiblížil server Semafor.
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