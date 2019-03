Protipašerácká mise EU bude ve Středomoří pokračovat, záchranné lodě se ale zastaví

před 41 minutami

Diplomaté zemí Evropské unie se dnes předběžně dohodli na půlročním prodloužení protipašerácké unijní operace Sophia ve Středomoří; nasazení lodí bude ale pozastaveno a důraz bude kladen na letecký průzkum a podporu libyjské pobřežní stráže. Informoval o tom portál Politico, který měl možnost do návrhu textu nahlédnout. Jednotlivé státy mají podle informací Politico čas do středečních 11:00 SEČ, aby se ke kompromisu vyjádřily. Loni v prosinci byla operace Sophia prodloužena do konce letošního března.

Základem mandátu evropské námořní operace Sophia, která byla spuštěna v roce 2015, je likvidace sítí převáděčů. Itálie, která operaci nyní velí, se v rámci vládní protiimigrační politiky staví proti tomu, aby uprchlíci zachránění na moři byly dopravovány do italských přístavů. Unijní diplomaté se nyní dohodli, že z provozních důvodů bude na dobu zmíněného půlročního prodloužení pozastaveno nasazení plavidel, naopak letecká část mise a také podpora libyjské pobřežní stráže bude pokračovat. Jisté výhrady podle informací Politico zřejmě stále mají Itálie a Maďarsko, zcela přesvědčena o novém režimu není ani Francie. Navržené řešení je podle diplomatů výhodné, neboť nevyžaduje změnu mandátu, což by byl časově náročný proces. Dalšími možnostmi je ukončení operace Sophia a její nahrazení jinou misí s velitelstvím mimo Itálii, například v Tunisku, poznamenal portál.