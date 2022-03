Proti Putinovi protestuje 76letá Ruska. Plakáty si maluje sama, na pokuty nemá peníze

Uprostřed skandujícího davu vyzývajícího k ukončení války na Ukrajině stojí i o několik generací starší žena se dvěma ručně namalovanými a popsanými plakáty. Přestože nic neříká, přistoupí k ní dva policisté a odvedou ji pryč. Šestasedmdesátiletá ruská umělkyně je však na zatýkání zvyklá, proti vládě Vladimira Putina protestuje už dvacet let.

Malířka a bývalá učitelka na uměleckých školách Jelena Osipovová se na policejní stanici v Petrohradě ocitla i 2. března, několik dní po začátku ruské invaze. Plakáty, které držela, si namalovala sama. Jeden z nich vyzýval ruské vojáky, aby v bojích nepokračovali. "Odložte své zbraně a budete hrdinové," stálo na něm.

Na druhém upozorňovala na hrůzy války. "Dostala jsem červené tulipány, krásné, čerstvé květiny. Ale rychle zvadly a zemřely. Připomněly mi mladé muže padající do hrobů. Takže jsem udělala plakát a napsala, že lidé jsou posíláni na smrt," vysvětluje Osipovová ve svém bytě, který je zároveň jejím ateliérem, britské stanici BBC. Jeden z plakátů jí policie dodnes nevrátila.

Blockade survivor Elena Osipova arrested in St. Petersburg pic.twitter.com/uv3uUvN7nG — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

V bytě má vedle svých obrazů, které stále vozí na výstavy, i protivládní plakáty. "Putin je válka. Nechceme zemřít pro Putina," stojí na jednom odkazujícím k prezidentovi země. Na dalším je Vladimir Putin s rohy a přirovnáván ke zlu.

Osipovová se narodila krátce po skončení blokády Leningradu, a tak následky války byly jedny z prvních, co jako dítě spatřila. Ruskou vládu kritizuje dlouhodobě.

Poprvé vyrazila do ulic v roce 2002, poté co skupina Čečenců obsadila moskevské divadlo a chtěla vyměnit stovky rukojmích za odchod ruských vojsk z Čečenska. Při následném pokusu o osvobození rukojmích zemřelo přes 170 lidí na otravu plynem, který použily ruské jednotky.

Osipovová z jejich smrti vinila Putina. "Nerozuměla jsem, proč byli všichni zticha. Jako kdyby byla celá země zamrzlá. Tak jsem vyšla ven s vytištěným plakátem. Tehdy jsem ještě nevěděla, že je možné vyjít se svou kresbou, kterou bych se vyjádřila vlastními slovy," řekla už v roce 2014 americké stanici Free Speech Radio News. "Pane prezidente! Okamžitě změňte taktiku. Nechte Čečensko jít!" stálo na něm.

Babička opozice

Policie Osipovovou poprvé zatkla v roce 2007, když probíhaly protivládní protesty v několika ruských městech. Tehdy také dostala svou první pokutu.

Od té doby ji zadrželi už několikrát. "Za ty roky jsem musela vidět interiér každé policejní stanice ve městě (Petrohradě). Od roku 2002 jsem byla ve všech už mnohokrát," řekla deníku Moscow Times.

Pokaždé dostala také pokutu, ale jak dodává, nemá je čím zaplatit. "Můj důchod je malý. Nemůžu je zaplatit, a tak je úřady začaly strhávat z mojí penze. Už více než dva roky dostávám jen půlku důchodu. To je způsob, jakým mě trestají. Žádné odvolání nefunguje," vysvětluje. Na zaplacení pokut se jí složili další aktivisté, peníze ale odmítla. Řekla jim, ať je radši pošlou politickým vězňům.

Ty na demonstracích také podporuje, včetně opozičníka Alexeje Navalného. Většinou ale se svými plakáty postává sama a na větší akce chodí méně, protože protesty jednotlivců nejsou v Rusku trestné. Místní ji nazývají Babičkou opozice nebo Svědomím Petrohradu, vyjadřují jí podporu a fotí se s ní.

Existuje ale také skupina lidí, která se jí ptá, kolik za demonstrace dostává peněz, nebo se k ní chová hrubě. V roce 2014, kdy protestovala proti ruské anexi Krymu, ji někdo dokonce polil tekutými výkaly.

Přesto říká, že alespoň chování policie vůči ní se zlepšuje. Už ji tak často nezatýkají a spíš si ji na protestech fotografují. "V policii je také spousta lidských bytostí. Hlavně mladá generace. Nyní je u policie mnoho žen, které se mě snaží chránit," popisuje.

Propaganda lidi změnila

Jak dlouho ještě bude chodit protestovat, nechce odhadovat. Potýká se totiž se zdravotními problémy, má cukrovku a špatně se hýbe. Kvůli pandemii koronaviru navíc zmeškala pravidelné kontroly u lékařů. "Moje nohy se už moc nepohybují. Nemohla jsem jít k doktorovi, takže jsem nedržela své nemoci pod kontrolou."

Dodává ale, že i kdyby už do ulic se svými plakáty nevyšla, nikdy nepřijme, co Rusko na Ukrajině dělá. "To, co se děje, je ostuda. Tolik lidí je zabíjeno. Úřady se snaží zvednout v lidech vlasteneckého ducha. Ale všechno je to podvod. Mnoho lidí podvedla propaganda, která trvá už roky. Změnila je. Je to strašné."

