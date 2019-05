Proti íránské hrozbě. Pentagon zvažuje vyslání až 10 000 vojáků na Blízký východ

před 2 hodinami

Pentagon předloží Bílému domu plán na vyslání až 10 000 dalších vojáků do oblasti Blízkého východu, aby zde posílili obranu proti možné íránské hrozbě. S odvoláním na nejmenované americké činitele to napsala agentura AP. Agentura Reuters mezitím informovala, že americké ministerstvo obrany zvažuje žádost armády o vyslání do zmíněného regionu zhruba 5000 vojáků.

Agentura AP upozornila, že zatím žádné rozhodnutí nepadlo a že není jasné, zda Bílý dům schválí vyslání všech vojáků, nebo jen části. Podle zdrojů AP se debatuje také o vyslání dalších systémů protiraketové obrany Patriot a dalších lodí. Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se loni vyostřily, když Washington odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a opět zavedl proti Teheránu sankce. Trump usiluje o větší odzbrojení Íránu a začátkem tohoto měsíce Spojené státy kvůli neupřesněné íránské hrozbě poslaly jako varování do oblasti Blízkého východu letadlovou loď USS Abraham Lincoln s doprovodnými plavidly a také bombardéry B-52. V Íránu dál hrozí válka. Nevyzpytatelného Trumpa ženou do boje "jestřábi" Bílého domu číst článek