Ukrajina už pálí americkými raketomety. Videa ukazují, v čem jsou jiné než ruské

Železniční trať mezi Strakonicemi a Horažďovicemi, která je od úterý po bouři neprůjezdná, bude zavřená do 3. července. Vyplývá to z informací na webu Českých drah. Je to hlavní trať z Plzně do Českých Budějovic. Po bouři a dešti je nyní v kraji rozvodněná řeka Blanice. U Podedvorského mlýna je na druhém stupni povodňové aktivity, v Husinci na prvním, vyplývá z informací Povodí Vltavy.

Správa železnic v úterý uvedla, že oprava potrvá několik dnů, stav trati musí posoudit geotechnik, řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Správa zajistila náhradní autobusovou dopravu. Trať je podemletá, na trakční vedení spadly stromy. Jde o úsek Strakonice-Katovice. U Katovic v noci na úterý napršelo podle meteorologů v úhrnu 187,5 litru na metr čtvereční.