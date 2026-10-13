Protesty ve Francii pokračují navzdory ústupkům vlády. Studenty podpořila Thunbergová

Demonstrací středoškoláků se v úterý po celé Francii zúčastnilo 480 tisíc lidí, tvrdí podle agentur představitelé jejich sdružení. Protestující, kteří kritizují mimo jiné podfinancování školství, nedostatek učitelů, špatný stav škol a přetížené rozvrhy, v úterý nedaleko Paříže podpořila i prominentní švédská aktivistka Greta Thunbergová.
Francouzská policejní inspekce IGPN v úterý uvedla, že dosud vede 36 vyšetřování případů sporných střetů mezi policisty a demonstranty.
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci obnovili blokády a zároveň se uskutečnil už pátý celostátní den demonstrací. Podle koalice sdružující studentské odborové organizace demonstrovalo po celé Francii 480 tisíc lidí. Ministerstvo vnitra však uvedlo, že se protestů zúčastnilo 161.500 osob, z toho 41.500 v Paříži.
Před týdnem, v době předchozí celostátní mobilizace, bylo po celé zemi napočítáno podle úřadů 266 tisíc a podle organizátorů 450 tisíc účastníků demonstrací, z toho téměř čtvrtina v Paříži. Vláda už nabídla některé ústupky a tvrdí, že zájem o protesty slábne.
Francouzská policejní generální inspekce IGPN dosud zahájila 36 vyšetřování incidentů, které se staly od začátku protestů středoškoláků v polovině září, píše v úterý agentura AFP. Od té doby bylo zraněno více než 200 studentů, dále přes 800 policistů a četníků a 147 zaměstnanců resortu školství.
Mezi protestujícími panuje přesvědčení, že za obzvláště děsivá zranění některých teenagerů mohou policejní prostředky pro potlačování nepokojů. Ministr vnitra Laurent Nuňez minulý týden pozastavil používání policejních zábleskových granátů proti mladým demonstrantům poté, co patnáctiletý mladík přišel o ruku.
Studenti i v úterý demonstrovali a blokovali střední školy. Dotčeny jsou mimo jiné instituce v metropoli, Marseille nebo v Montpellieru. Před střední školou Paula Éluarda na severním předměstí Paříže Saint-Denis, kde si zaměstnanci i studenti dlouhodobě stěžují na špatné vybavení a dokonce i na zamoření krysami, mladé demonstranty nečekaně podpořila kontroverzní původně klimatická aktivistka Thunbergová.
Podle agentury AP návštěva švédské aktivistky a další den protestních průvodů ve francouzské metropoli naznačují, že snaha středoškoláků o získání větších prostředků pro zanedbané školy zdaleka neztrácí na síle. To vše navzdory hromadnému zatýkání, rostoucímu počtu zraněných a únavě z více než tří týdnů blokád a demonstrací před školami po celé zemi.
Thunbergová uvedla, že francouzští žáci "bojují a berou si zpátky budoucnost, kterou jim sebrali", čímž inspirují mladé lidi v dalších zemích. "Mezinárodní společenství tyto studenty vidí a oni jdou příkladem," řekla agentuře AP. "Tato generace vyrůstá s pocitem beznaděje ohledně budoucnosti," dodala.
Studentské protesty původně vypukly v pařížském regionu v polovině září, kdy se učitelé a studenti začali bouřit proti nedostatku personálu na střední škole v Créteil na jihovýchodním předměstí francouzské metropole. Demonstrace se rozšířily po celé zemi.
V centru Paříže se v úterý odpoledne uskutečnily dva průvody. Na jednom z nich se za potlesku demonstrantů objevil Jean-Luc Mélenchon, prezidentský kandidát radikálně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI). Policie informovala o poškození obchodů a házení předmětů po příslušnících bezpečnostních složek, kteří na to reagovali použitím slzného plynu.
Odborový svaz středoškoláků nadále požaduje plán ve výši deset miliard eur (více než 243,5 miliardy korun) pro střední školy a zrušení systému Parcoursup, který slouží k podávání přihlášek na vysoké školy. Systém spuštěný v roce 2018 je podle kritiků složitý a neprůhledný.
Vláda začala postupně předkládat spíše politická řešení, která však podle AFP nebyla příliš přesvědčivá. Ministr školství Édouard Geffray slíbil, že na střední školy, kde je situace nejnaléhavější, urychleně nastoupí 3000 náhradních učitelů. Kabinet podle premiéra také předloží pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu na příští rok, které budou zahrnovat některé návrhy probírané na konzultační platformě určené pro středoškoláky.
Stížnosti francouzských studentů našly v menší míře odezvu i v sousední Belgii či Itálii. V Německu středoškoláci vyzývají k mezinárodní stávce mládeže, která se má uskutečnit 20. listopadu na znamení solidarity s francouzskými protesty.
Někteří francouzští studenti vidí paralely mezi svými protesty a hnutím mládeže v Indii či demonstracemi vedenými mladými lidmi před rokem v Maroku. Thunbergová zmínila také protesty ve Španělsku, kde probíhají demonstrace za dostupné bydlení, a v Latinské Americe. "Tato hnutí jsou tak či onak propojená. Bojujeme proti stejnému systému," řekla.
Francouzští studenti středních i vysokých škol podle AFP na úterních demonstracích vyzývali občany, aby se připojili k sobotním protestům proti vysokým životním nákladům.
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