Protesty v Evropě pokračují. Vídeň zaplnily tisíce studentů, vadí jim rozpočet

Desetitisíce studentů ve čtvrtek protestovaly v centru Vídně proti vládou navrženému rozpočtu pro vysoké školy, který považují za nedostatečný. Kabinet o víkendu oznámil, že pro období 2028 až 2030 vyčlení pro 23 veřejných univerzit v zemi 16 miliard eur (zhruba 388 miliard korun).
Rektoři ovšem předpokládají, že pro udržení současné úrovně jejich škol je třeba nejméně 18 miliard eur, píše agentura AFP.
Policie před začátkem demonstrace odhadovala, že se jí zúčastní přibližně 20 tisíc lidí. Organizátoři nicméně tvrdí, že v ulicích bylo nejméně 40 tisíc protestujících. Demonstrující studenti provolávali heslo "Žádné škrty" a nesli transparenty s nápisy "Naše vzdělání, naše budoucnost" či "Demokracie potřebuje vzdělání".
Rektoři varují, že navržený rozpočet povede ke zrušení přibližně deseti procent učitelských míst, ke snížení nabídky kurzů a způsobí také zpoždění výzkumných projektů. Možný dopad lze podle nich očekávat i pokud jde o péči o pacienty v univerzitních nemocnicích a o vzdělávání lékařů.
Koaliční vláda lidovců (ÖVP), sociálních demokratů (SPÖ) a liberální strany NEOS nutnost rozpočtových škrtů obhajuje s argumentem, že v posledních letech vysoké školy dostávaly značné finanční prostředky.
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