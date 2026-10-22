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Zahraničí

Protesty v Evropě pokračují. Vídeň zaplnily tisíce studentů, vadí jim rozpočet

ČTK
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Desetitisíce studentů ve čtvrtek protestovaly v centru Vídně proti vládou navrženému rozpočtu pro vysoké školy, který považují za nedostatečný. Kabinet o víkendu oznámil, že pro období 2028 až 2030 vyčlení pro 23 veřejných univerzit v zemi 16 miliard eur (zhruba 388 miliard korun).

Protest against the government's cost-cutting for universities, in Vienna
Studenti se 22. října 2026 účastní protestu proti vládním úsporným opatřením na vysokých školách před rakouským parlamentem ve Vídni.Foto: REUTERS – Lisa Leutner
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Rektoři ovšem předpokládají, že pro udržení současné úrovně jejich škol je třeba nejméně 18 miliard eur, píše agentura AFP.

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Policie před začátkem demonstrace odhadovala, že se jí zúčastní přibližně 20 tisíc lidí. Organizátoři nicméně tvrdí, že v ulicích bylo nejméně 40 tisíc protestujících. Demonstrující studenti provolávali heslo "Žádné škrty" a nesli transparenty s nápisy "Naše vzdělání, naše budoucnost" či "Demokracie potřebuje vzdělání".

Protest against the government's cost-cutting for universities, in Vienna
Studenti se 22. října 2026 účastní protestu proti vládním úsporným opatřením na vysokých školách ve Vídni.Foto: REUTERS – Lisa Leutner

Rektoři varují, že navržený rozpočet povede ke zrušení přibližně deseti procent učitelských míst, ke snížení nabídky kurzů a způsobí také zpoždění výzkumných projektů. Možný dopad lze podle nich očekávat i pokud jde o péči o pacienty v univerzitních nemocnicích a o vzdělávání lékařů.

Koaliční vláda lidovců (ÖVP), sociálních demokratů (SPÖ) a liberální strany NEOS nutnost rozpočtových škrtů obhajuje s argumentem, že v posledních letech vysoké školy dostávaly značné finanční prostředky.

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