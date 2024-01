Němečtí farmáři dál protestují, ráno zablokovali hraniční přechody Boží Dar a Potůčky

Němečtí farmáři v úterý na protest proti chystaným úsporným opatřením vlády kancléře Olafa Scholze opět zablokovali silnice a dálniční přivaděče, protesty jsou ale oproti pondělí výrazně mírnější. Stejně jako v pondělí zemědělci zastavili provoz na přechodech Boží Dar/Oberwiesenthal a Potůčky/Johanngeorgenstadt, po 7:30 byla ale cesta opět volná.

Menší problémy byly podle bavorské televize BR24 také na hraničnímu přechodu Philippsreut/Strážný.

Pondělní protest ochromil celou zemi, úterní blokády ale nejsou plošné. V Berlíně zůstává nadále uzavřený hlavní tah v centru u Braniborské brány. Německý autoklub ADAC hlásí zablokované nájezdy na dálnici A72 v Sasku v úseku z Lipska přes Saskou Kamenici do Cvikova. Problémy jsou také na A4 ze Saské Kamenice do Erfurtu.

Deník Sächsische Zeitung napsal, že zemědělci protestují také v Wiesenbadu, Annabergu-Buchholzi a Bärensteinu v Krušných horách. Krátce zablokovány byly dva hraniční přechody mezi Českem a Saskem. Bavorská televize BR24 uvedla, že k hraničnímu přechodu Philippsreut/Strážný se vydala kolona asi 20 traktorů. Další protesty se konají například v okolí Ulmu v Bádensku-Württembersku.

Šéf Svazu německých zemědělců (DBV) Joachim Rukwied v pondělí protesty označil za úspěšné. "Byl to dobrý začátek našeho společného akčního týdne," řekl. Zemědělci chtějí proti rušení daňového zvýhodnění pro diesel v zemědělství demonstrovat až do 15. ledna, kdy chystají velké shromáždění v Berlíně. Podle Rukwieda se do pondělního protestu zapojili farmáři se zhruba 100.000 traktory, kterými blokovali dopravu. "Spolkové vládě jsme vyslali jasný signál, že je třeba stáhnout plány na zvýšení daní," dodal.

Vláda kvůli rozpočtové krizi a nezbytnosti šetřit chtěla původně skončit s podporou dieselu pro zemědělce a s daňovým osvobozením zemědělských vozidel. Svaz DBV kvůli tomu loni v prosinci uspořádal v Berlíně demonstraci a dalšími pohrozil. Vláda následně částečně ustoupila a v pondělí schválila zachování daňového zvýhodnění, podporou dieselu chce ale postupně do roku 2026 zastavit. Zemědělci to ale odmítají a požadují odvolat všechny plánované škrty, což ale Scholzův kabinet udělat nechce.