Protestů ve Francii se zúčastnilo na 320 tisíc lidí, hlavní demonstrace proběhla v Paříži

Sobotních protestů proti rostoucím životním nákladům a stavu školství se po celé Francii zúčastnilo na 320 000 lidí, z toho 70 000 se sešlo na hlavní demonstraci v Paříži.
Informovala o tom agentura AP s odvoláním na francouzské ministerstvo vnitra. Dnešní účast je nižší než 410 000 lidí z minulé soboty a 550 000 demonstrantů ze 17. října, kdy na řadě míst země vypukly nepokoje.
Demonstrace byly převážně poklidné, v několika francouzských městech včetně Toulouse, Marseille či Paříže ale vypukly potyčky, uvedla agentura AFP. Policie dříve uvedla, že k 14:00 (SEČ) zaznamenala 65 protestních akcí, při nichž bylo zadrženo 27 lidí, zatímco 24. října jich bylo 217.
Policie v Paříži přesunula demonstraci mimo centrum města, aby snížila riziko nepokojů v okolí vládních budov a turistických památek. Protestního pochodu se zúčastnili především mladí lidé a studenti, uvedla AP.
Ve Francii se tentokrát celostátní den demonstrací vedle protestu proti vysokým životním nákladům konal také na obranu veřejných svobod. Hnutí žlutých vest, které k demonstracím vyzvalo, tak reagovalo i na situaci před týdnem, kdy úřady množství pochodů zakázaly kvůli obavě z násilností a rabování.
Po celé Francii mělo na pochody stejně jako minulou sobotu dohlížet na 70 000 policistů a četníků. Ministr vnitra Laurent Nuňez řekl, že dnešek "představuje velmi vysoké riziko pro veřejný pořádek" a že radikální levicové skupiny na internetu opět vyzývají k násilnostem při povolených protestech.
Protesty začaly minulý měsíc jako hnutí středoškoláků, kteří upozorňovali na zanedbané školní budovy, nedostatek učitelů a systém přijímání na vysoké školy, jenž podle nich znevýhodňuje studenty z chudších poměrů.
Později se k nim připojily odbory a další skupiny nespokojené s prezidentem Emmanuelem Macronem, které vznesly řadu vlastních požadavků.
Velká většina dřívějších demonstrací byla pokojná, skupiny výtržníků však opakovaně útočily na policisty zábavní pyrotechnikou a různými předměty. Některá shromáždění pak přerostla v nepokoje a rabování. Policie reagovala slzným plynem, rozptylovacími granáty, vodními děly a dalšími prostředky, které vedly ke zraněním v řadách demonstrantů.
Klimatické dezinformace mění tvář. Už nepopírají oteplování, útočí na něco jiného
Evropská unie i další státy čelí nové podobě klimatických dezinformací. Ty už nezpochybňují samotnou změnu klimatu, ale útočí na smysl a rychlost protiopatření. Většina zemí zapojených do mezinárodního mapování přitom nedisponuje strategií, jak proti nim postupovat. Rozeznat dezinformace od důvěryhodných informací má problém téměř polovina Evropanů.
Třaskavý Schickův večer. Dal gól, pak se málem zapojil do bitky, Leverkusen ale padl
Útočník Patrik Schick dal sedmý gól v sezoně německé fotbalové ligy, ale Leverkusen v 8. kole soutěže doma podlehl 2:4 Stuttgartu. Bayer v tabulce klesl na šesté místo. Hoffenheim s Adamem Hložkem v základní sestavě prohrál 0:2 v Brémách. Obránce hostů Vladimíra Coufala do hry nepustilo svalové zranění, jeho spoluhráč Robin Hranáč se nevešel do nominace.
V Moskvě hrozí krvavý masakr. Američané vydali naléhavé varování, reaguje už i FSB
Americké velvyslanectví v Moskvě varuje před možným útokem s velkým počtem obětí, který hrozí v ruské metropoli. Podle diplomatické mise se má odehrát ještě v sobotu v muzejním areálu Caricyno. Na varování už podle ruských médií reagovala také ruská Federální bezpečnostní služba (FSB), která od Američanů obdržela informace o možném teroristickém útoku.
Slavia zničila Jablonec pěti góly, Pražané tak v lize drží neporazitelnost
Fotbalisté Slavie zvítězili ve 13. ligovém kole v Jablonci 5:0 a uštědřili mu nejvyšší domácí porážku v samostatné historii. V první půli poslal Pražany do vedení Mubarak Suleiman. Po změně stran se prosadili Emmanuel Ayaosi, Ange N'Guessan a znovu Suleiman, skóre uzavřel střídající Danijel Šturm.