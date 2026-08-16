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Zahraničí

Protest migrantů, kteří pronikli do Ceuty. Nechtějí zpět do Maroka, žádají azyl

ČTK

Stovky migrantů, kteří nedávno pronikli do španělské enklávy Ceuta na severu Afriky, v neděli na pláži ve městě uspořádaly protest. Na španělské úřady tito lidé naléhali, aby jim udělily azyl a neposílaly je zpět do Maroka. Informuje o tom agentura Reuters.

Spain Ceuta
Migranti pocházející z Maroka většinou tvrdí, že je že k odchodu z domova přivedly mizerné pracovní příležitosti.Foto: AP – Antonio Sempere
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Jde o část z asi 5000 až 8000 lidí, kteří v Ceutě stále zůstávají. Koncem července se do Ceuty, která má kolem 80 tisíc obyvatel, dostalo z marockého území více než 72.000 migrantů. Většina z nich se v následujících dnech dobrovolně vrátila.

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Zbývající migranti živoří většinou v bídných podmínkách na pláži Del Trampolín na předměstí Ceuty a čekají na příležitost dostat se do kontinentální Evropy.

„Spíme hned u moře v chladu a zápachu. Strádáme,“ popsal jeden z migrantů, který přišel z marockého Tetuánu. Dodal, že policie jim brání chodit do centra.

Účastníci dnešního protestu si přinesli španělské vlajky a transparenty s nápisy jako „Nechceme zpátky do Maroka“ nebo „My jsme také lidé“. Křičeli, že jsou unavení a že potřebují řešení své situace. Na kamenitém pobřeží za nimi si někteří lidé prali prádlo, jiní rybařili na provizorních bambusových udicích.

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Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska už dříve upozornil, že ti, kteří do Ceuty přišli ilegálně, nedostanou povolení ve městě zůstat, vycestovat do pevninského Španělska a že až na některé vzácné výjimky nezískají legální status.

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Zástupci zdravotních úřadů v Ceutě uvádějí, že zdravotníci, jejichž počet je ve městě omezený, jsou vyčerpaní. Kritizují také podle nich pomalou reakci vlády v Madridu. Uvádějí, že mezi nově příchozími se šíří průjmová onemocnění a svrab a že přibývá také úrazů způsobených při násilných potyčkách.

Ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová odmítla tvrzení, že zdravotnické služby v Ceutě zcela přestaly fungovat, ale uznala, že jsou pod tlakem. „Spojovat migraci s nemocemi je nespravedlivé a xenofobní,“ řekla novinářům v Ceutě. Dodala, že pro migranty je riziko šíření infekcí mírné a pro obyvatele města nízké.

Většina marockých migrantů agentuře Reuters řekla, že je k odchodu z domova přivedly mizerné pracovní příležitosti, ačkoliv mnoho z nich má dobrou kvalifikaci. Mezi migranty jsou ale také občané Nigérie či Bangladéše.

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