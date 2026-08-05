"Prostě na nás trénují." Rusové ho lovili dronem, přeživší popsal děsivé detaily

V pondělí ráno vykládal dvaapadesátiletý Jurij s manželkou na chersonském tržišti bedny se zeleninou. Běžný začátek dne ale rychle přerušil útok ruského dronu. Děsivé záběry pronásledování neozbrojeného zelináře se vzápětí rozšířily po sociálních sítích. Muž, který výbuch zázrakem přežil, nyní popsal detaily incidentu, který ukrajinské úřady označují za další případ takzvaného „lidského safari“.
Jurij vzpomíná, že s manželkou nejprve uslyšeli charakteristické bzučení dronu, ale nedokázali určit, odkud přichází. „Slyšeli jsme ho, ale neviděli. Přiletěli odněkud zpoza trhu, a letěl nízko,“ popsal ve videu z nemocnice, které zveřejnil šéf vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin.
Jeho žena stihla utéct do bezpečí. Jurije však operátor dronu dál pronásledoval. Na záběrech je vidět, jak se zelinář snaží schovat za svou dodávkou, několikrát změní směr a kličkuje mezi stánky. Podle svých slov se snažil operátorovi dronu vysvětlit, že není voják.
„Ukazoval jsem mu: ‚Podívej, tady je zelenina.‘ Ale on letěl přímo na mě. Začal jsem utíkat a narazil jsem do auta. V ruce jsem držel česnek. Je to vidět i na videu. Měl jsem dvě paličky česneku. Všude kolem byla rajčata, okurky a lilky. Všechno to viděl,“ popsal Jurij.
Celé pronásledování dronem trvalo přibližně minutu. Pak výbušnina jen několik metrů od něj explodovala.
„Prostě na nás trénují“
Jurij výbuch přežil. Tlaková vlna mu však způsobila otřes mozku a střepiny jej poranily na hlavě, trupu i pažích. Má také popáleniny, podle lékařů ale není v ohrožení života.
„Mám roztrhaná záda, hlavu... Všechno bylo od krve. Prostě na nás, civilistech, trénují,“ popsal z nemocničního lůžka. Pro Jurije navíc nešlo o první takovou zkušenost: „Je to už podruhé. Minule jsme auto opravili, zalátali ho. Ale pracovat se v tom dá čím dál hůř.“
Mluvčí policie Chersonské oblasti Andrij Kovaňyj uvedl, že podobné útoky jsou ve městě každodenní realitou už téměř dva roky. Málokdy se je však podaří zachytit v takové kvalitě.
Podle ukrajinských úřadů ruští vojáci z okupovaného levého břehu Dněpru systematicky nasazují FPV drony k útokům na civilní obyvatele. Prokudin tvrdí, že Moskva do regionu poslala své nejzkušenější operátory dronů, kteří zde testují nové typy bezpilotních letounů a zdokonalují taktiku.
„Podobné zločiny se nedostanou na veřejnost“
„Svět to musí vidět. Musí vidět každý důkaz toho, že se Rusko zcela zbláznilo a že jeho vojáci nacházejí potěšení v zabíjení a týrání civilistů,“ napsal na sociálních sítích prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy operátor dronu velmi dobře věděl, že útočí na civilistu. „Tento barbarský ruský válečný zločin si zaslouží mezinárodní odsouzení a spravedlnost. Tisíce podobných zločinů se však nikdy nedostanou na veřejnost,“ prohlásil.
Jen od začátku letošního roku bylo podle úřadů při podobných útocích v Chersonské oblasti zabito nejméně 130 lidí včetně tří dětí. Dalších téměř 1 200 osob utrpělo zranění.
Rusko obsadilo Cherson v březnu 2022. Ukrajinská armáda město osvobodila v listopadu téhož roku, ruské jednotky však nadále kontrolují levý břeh Dněpru a většinu regionu. Samotné město, kde před válkou žilo necelých 300 tisíc obyvatel, zůstává pod neustálým ostřelováním.