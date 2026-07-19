Propouští lidi a najímá ovce. Volkswagen uprostřed krize testuje nové „sekačky“

Automobilka Volkswagen vyměnila na své solární farmě sekačky na trávu za stádo ovcí. Celkem stovka ovcí se pase pod více než třiceti tisíci solárními panely v polské Poznani. Projekt realizuje automobilová společnost ve spolupráci s místní univerzitou a chce tak dopomoci k výzkumu v oblasti agrovoltaiky, což je kombinace výroby solární energie a zemědělství.
Zatímco koncern podle agentury Reuters oznámil v blízké době zánik až 140 tisíc pracovních pozic, značně levnější zvířecí pracovní síla se mu v Polsku osvědčila.
Poznaňský automobilový závod byl otevřen v roce 2016, zaměstnává přibližně tři tisíce lidí a vyrábí se v něm převážně dodávka VW Crafter. Před třemi lety Volkswagen otevřel vedle závodu solární farmu, která během slunečných dnů zvládá napájet celý provoz a během roku pokrývá přibližně 25 procent potřeb elektřiny závodu.
Na projektu se podílí vědci z Poznaňské univerzity biologických věd, jež zkoumají, jak pastva ovcí ovlivňuje dobré životní podmínky zvířat, biodiverzitu, kvalitu půdy, vegetaci a mikroklima lokality. Cílem celého projektu je lépe pochopit vzájemnou koexistenci velkovýroby solární energie a zemědělství na stejném pozemku.
„Jasně vidíme, že se stádo cítí bezpečně – ovce se přirozeně rozdělují do menších skupin a klidně se pasou v různých částech solární farmy. To je nejlepší důkaz toho, že se těmto podmínkám dobře přizpůsobily, protože stádo, které se cítí ohroženo, vždy zůstává pohromadě,“ uvedla Justyna Nowak-Gajek, majitelka stáda.
Studie by se měla zabývat širším využitím agrovoltaiky: „Agrovoltaika nám umožňuje dívat se na fotovoltaické farmy z mnohem širší perspektivy než jen na výrobu energie,“ míní Joanna Składanowska-Baryza z katedry chovu zvířat a hodnocení kvality produktů.
Soláry pro welfare zvířat
„Studujeme, jak fotovoltaické instalace ovlivňují welfare (životní pohoda, pozn. red.) zvířat a místní ekosystém a zda stín vytvářený solárními panely snižuje tepelný stres u zvířat. Zároveň analyzujeme změny v mikroklimatu, vegetaci a půdě, abychom identifikovali řešení, která podporují efektivní integraci výroby obnovitelné energie se zemědělskou činností,“ dodala vědkyně.
Pod dozorem zkušených chovatelů budou ovce na solární farmě žít až do podzimu. Mezitím může jejich pastva snížit náklady na údržbu a emise a zároveň vytvořit prostředí pro hmyz a další volně žijící zvířata. Ředitelka závodu Marzena Pillich-Grońska navíc podotýká, že farma se stala „také místem, kde podporujeme biodiverzitu, místní zemědělství a rozvoj vědeckých poznatků“.
Agrovoltaika přitom není pro Volkswagen novým tématem. Mezi solárními panely spásají trávu již ovce poblíž města Chattanooga v Tennessee v USA. Americké stádo je přibližně poloviční a na jeho „činnost“ a ochranu před divokými zvířaty dohlíží osli. V USA a Velké Británii se nejedná o nic výjimečného, ale polské farmě automobilka tvrdí, že díky vědeckovýzkumnému programu se jedná o jeden z nejmodernějších agrovoltaických projektů v Evropě.
Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů (a po japonské Toyotě druhý největší na světě), po několika desetiletích expanze má nejširší tovární zázemí v regionu. Zároveň se ale potýká s potížemi kolem přechodu na elektromobilitu.
V automobilce by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to uvedla agentura Reuters. Manager Magazin v červnu rovněž uvedl, že by se propouštění mělo týkat hlavně Německa a že čtyřem závodům koncernu – v Hannoveru, Emdenu, Cvikově a v Neckarsulmu – hrozí, že budou uzavřeny.
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