Propalestinští násilníci v Boloni stavěli barikády a zranili osm policistů

Výtržníci podle italských médií postavili barikády a zapálili kontejnery na odpadky. Na policisty házeli zápalnou pyrotechniku a další předměty. Bezpečnostní složky proti nim nasadily slzný plyn a vodní dělo.
Demonstraci zorganizovaly levicové skupiny, které o několik dní dříve požadovaly zrušení nebo přeložení zápasu. Ministerstvo vnitra se však rozhodlo povolit konání zápasu za zvýšených bezpečnostních opatření bez diváků.
Oblast, kde byly dočasně uzavřeny školy a ulice, zajišťovalo přibližně 400 policistů. V Boloni se v současnosti zároveň hraje finálový turnaj tenisového Davisova poháru.