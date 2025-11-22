Zahraničí

Propalestinští násilníci v Boloni stavěli barikády a zranili osm policistů

ČTK Zahraničí ČTK, Zahraničí
před 45 minutami
Při pátečních protestech propalestinských aktivistů v Boloni před zápasem basketbalové Evropské ligy mezi domácím Virtusem a Maccabi Tel Aviv utrpělo osm policistů zranění. Podle informací policie pochodovalo městem zhruba 6000 demonstrantů, od nichž se oddělilo několik skupin, které při násilných střetech způsobily i velké škody. Nikdo zatím nebyl zatčen.
Propalestinští demonstranti odpalují ohňostroje proti italské policii, Boloňa, 21. listopadu 2025.
Propalestinští demonstranti odpalují ohňostroje proti italské policii, Boloňa, 21. listopadu 2025. | Foto: Reuters

Výtržníci podle italských médií postavili barikády a zapálili kontejnery na odpadky. Na policisty házeli zápalnou pyrotechniku a další předměty. Bezpečnostní složky proti nim nasadily slzný plyn a vodní dělo.

Demonstraci zorganizovaly levicové skupiny, které o několik dní dříve požadovaly zrušení nebo přeložení zápasu. Ministerstvo vnitra se však rozhodlo povolit konání zápasu za zvýšených bezpečnostních opatření bez diváků.

Oblast, kde byly dočasně uzavřeny školy a ulice, zajišťovalo přibližně 400 policistů. V Boloni se v současnosti zároveň hraje finálový turnaj tenisového Davisova poháru.

 
Mohlo by vás zajímat

Proč je ten výcvik k ničemu? Ukrajinci otevřeně o českých vojenských instruktorech

Proč je ten výcvik k ničemu? Ukrajinci otevřeně o českých vojenských instruktorech

Vance hájí mírový plán: Ukrajina nemá šanci zvítězit, cílem je zachovat suverenitu

Vance hájí mírový plán: Ukrajina nemá šanci zvítězit, cílem je zachovat suverenitu

Chtěl vyvrátit pomluvy. Místo toho prezident prozradil, že byl na striptýzu

Chtěl vyvrátit pomluvy. Místo toho prezident prozradil, že byl na striptýzu

"K čemu to všechno bylo?“ V Rusku je zaděláno na novou hrozbu, píše The Economist

"K čemu to všechno bylo?“ V Rusku je zaděláno na novou hrozbu, píše The Economist
1:30
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Boloňa Itálie demonstrace násilí Palestina

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve třech stovkách profesí

Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve třech stovkách profesí

Nejlépe placení jsou v Česku řídící letového provozu s měsíční mzdou 271 tisíc korun, naopak stavební dělníci si nevydělají ani desetinu této částky.
Aktualizováno před 36 minutami
Babiš je jediným kandidátem nové koalice na premiéra, o jiném už se neuvažuje

ŽIVĚ
Babiš je jediným kandidátem nové koalice na premiéra, o jiném už se neuvažuje

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 45 minutami
Propalestinští násilníci v Boloni stavěli barikády a zranili osm policistů

Propalestinští násilníci v Boloni stavěli barikády a zranili osm policistů

Demonstraci zorganizovaly levicové skupiny, které byly proti zápasu basketbalové Evropské ligy mezi domácím Virtusem a Maccabi Tel Aviv.
před 1 hodinou
Kdo bydlí v nájmu, může finančně vyjít lépe než ten, kdo celý život splácí hypotéku

Kdo bydlí v nájmu, může finančně vyjít lépe než ten, kdo celý život splácí hypotéku

Praha je místem, kde se český realitní trh mění nejrychleji. Že Češi mají vlastnické bydlení v krvi a jsou tím výjimeční, je omyl, tvrdí expert.
před 1 hodinou
Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

Česká tenistka Laura Samson v závěru sezony sbírá jedno vítězství za druhým.
před 1 hodinou
Proč je ten výcvik k ničemu? Ukrajinci otevřeně o českých vojenských instruktorech

Proč je ten výcvik k ničemu? Ukrajinci otevřeně o českých vojenských instruktorech

Výcvik ukrajinských vojáků instruktory NATO ukázal, že zkušenosti z Iráku či Afghánistánu už zdaleka nestačí.
před 2 hodinami
Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze
Infografika

Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze

Starobní důchody od ledna vzrostou v průměru o 668 korun na 21 839 korun. Jak si polepšíte konkrétně vy, zjistíte v kalkulačce valorizace Aktuálně.cz.
Další zprávy