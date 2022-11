Silná káva i pro prokremelské jestřáby. Moderátora zpražili kvůli jaderné hrozbě

Prokremelský moderátor a propagandista Vladimir Solovjov se v souvislosti s válkou na Ukrajině opět rozohnil ve vysílání ruské televize Rossija 1. Ve svém pravidelném pořadu plamenně vyhrožoval použitím jaderných zbraní a osočoval hosty, že pohrdají ruskou ústavou. Ti mu ale neúnavně oponovali a jeho názory označovali za odtržené od reality.

Moderátor ve svém diskusním pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem všechny diskutující hosty opakovaně přerušoval a zvýšeným hlasem napadal jejich názory. "Opravdu bychom měli všichni do posledního muže zemřít? Kde je v tom logika?" mířil na Solovjova poslanec ruské Státní dumy Konstantin Zatulin.

"Naše logika je jednoduchá: pokud máme zbraně, které nám zajistí totální vítězství, bylo by divné je nepoužít. Proč jsme je jinak vůbec vyráběli?" opáčil rozohněně moderátor. "Vy je nechcete dostat jadernými zbraněmi? Váš přístup je v jádru špatný," pokračoval Solovjov, který si nenechal skočit do řeči.

Zatulin v tu chvíli ale moderátora upozornil na znění ruské jaderné doktríny, která určuje podmínky, za nichž by Kreml mohl použít jaderné zbraně. "Je to v případě, že by byla ohrožena existence ruského státu. Je existence státu ohrožena právě teď? Ne, v tuto chvíli není," tvrdil poslanec.

Solovjov s ním ale ostře nesouhlasil a odkazoval se na nedávný dokument o anexi čtyř regionů Ukrajiny, které se tak alespoň pro Moskvu staly součástí Ruské federace. "Podle naší ústavy je to naše území, nebo ne? V naší ústavě jsme to tak prohlásili," spílal Solovjov. Zatulin mu ale okamžitě opáčil slovy: "Ano, poté, co jsme ho uznali jako naše, je to samozřejmě naše území, ale stalo se tak v průběhu vojenských akcí," dodal.

Ani to ale Solovjova v jeho monologu nezastavilo a dál si stál za svým. Přítomní hosté ale viditelně s moderátorovými slovy nesouhlasili a vrhali na něj ostré pohledy. Do slovní přestřelky se dostal i s Andrejem Sidorovem, zástupcem děkana Moskevské státní univerzity, který se v minulosti paradoxně proslavil svými výroky o tom, že by Ukrajina již neměla existovat.

Nedávno Solovjov také přitáhl pozornost západních médií, když ve stejném pořadu spekuloval o tom, že kdyby Kreml oznámil stažení ruských vojsk z Chersonu o den dříve, mohl by tím současnému americkému prezidentovi Joeu Bidenovi a Demokratické straně pomoci k lepšímu výsledku ve volbách Kongresu.

