Promrzlí vojáci i tanky ve sněhu. Z nabarvených snímků východní fronty dýchá mráz

Policie odložila případ týkající se zapálení hospody Na Srubu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, kterou vlastní firma hradního kancléře Vratislava Mynáře. Nezjistila, kdo za činem z konce letošního března stojí. V pondělí to uvedl server iRozhlas.cz, informaci potvrdil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. Podle dřívějšího sdělení vyšetřovatelů budovu někdo zapálil úmyslně. Mynáře znepokojuje rychlost, s jakou policie případ odložila, i to, že nebyl pachatel zjištěn. Obává se, že se podobný útok může opakovat, sdělil.

Dřevěná budova téměř kompletně vyhořela, způsobená škoda činila zhruba 25 milionů korun. Po požáru pracovala policie se třemi možnými verzemi jeho možného vzniku, a to nedbalostí, technickou závadou a úmyslným založením. Později uvedla, že vyšetřovatelé mají podezření, že budovu někdo zapálil úmyslně. Trestní řízení vedla pro spáchání zločinu obecného ohrožení. Pachateli by za něj v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozilo osm až 15 let vězení.