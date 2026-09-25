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Zahraničí

Promiňte. Maďarsko se v Praze omlouvalo. Chce být opět za spojence

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Maďarsko je zpět a začíná omluvou. Nový ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi se v Praze na konferenci Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) omluvil před týdnem Finsku a Švédsku za to, že Orbánova vláda roky blokovala jejich vstup do NATO.

Budapešť chce znovu získat důvěru v Evropě, ve Visegrádské čtyřce i v samotné Alianci, dal v Praze jasně najevo nový maďarský ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi.
Budapešť chce znovu získat důvěru v Evropě, ve Visegrádské čtyřce i v samotné Alianci, dal v Praze jasně najevo nový maďarský ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi. Foto: Defence.hu
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Budapešť tím deklaruje jasný krok: chce znovu získat důvěru v Evropě, ve Visegrádské čtyřce i v samotné Alianci. Podle Ruszina-Szendiho tím končí éra, kdy předchozí kabinet vetoval sankce proti Rusku a ministr zahraničí Péter Szijjártó jezdil i během agrese na Ukrajině do Moskvy na konzultace k Sergeji Lavrovovi.

Pět procent na bezpečnost podle maďarského ministra vnímají evropské státy hrozby odlišně: zatímco Sever řeší hlavně Rusko a Jih migraci, Česko a Maďarsko ohrožují obě tato rizika zároveň. Klíčem k řešení je podle něj masivní navýšení výdajů na bezpečnost – konkrétně 3,5 procenta HDP na samotnou armádu a dalších 1,5 procenta na související infrastrukturu.

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Ministr zároveň Evropě vytkl, že od konce studené války své armády zanedbávala, a zdůraznil nutnost investic do vlastního zbrojního průmyslu. Kritika přitom mířila i do vlastních řad – maďarský obranný sektor se po pádu komunismu rovněž zhroutil a země ho teď buduje od nuly.

Budapešť dnes sází na spolupráci se Západem, univerzitami a německým gigantem Rheinmetall, se kterým letos rozjíždí společný podnik na výrobu tanků Leopard 2A7+ a obrněných transportérů BVP KF41. Na přelomu letoška a příštího roku by maďarská armáda měla získat prvních bezmála 50 obrněnců, celkem zní objednávka na celkem 256 transportérů.

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Cílem je mít dodavatelské řetězce plně na vlastním území pro případ krize. Zásadní výzvou je pak podle ministra Romulusze Ruszina-Szendiho budování kybernetických schopností a čerpání zkušeností přímo z Ukrajiny, která o moderním válčení ví nejvíce.

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