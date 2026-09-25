Promiňte. Maďarsko se v Praze omlouvalo. Chce být opět za spojence

Maďarsko je zpět a začíná omluvou. Nový ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi se v Praze na konferenci Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) omluvil před týdnem Finsku a Švédsku za to, že Orbánova vláda roky blokovala jejich vstup do NATO.
Budapešť tím deklaruje jasný krok: chce znovu získat důvěru v Evropě, ve Visegrádské čtyřce i v samotné Alianci. Podle Ruszina-Szendiho tím končí éra, kdy předchozí kabinet vetoval sankce proti Rusku a ministr zahraničí Péter Szijjártó jezdil i během agrese na Ukrajině do Moskvy na konzultace k Sergeji Lavrovovi.
Pět procent na bezpečnost podle maďarského ministra vnímají evropské státy hrozby odlišně: zatímco Sever řeší hlavně Rusko a Jih migraci, Česko a Maďarsko ohrožují obě tato rizika zároveň. Klíčem k řešení je podle něj masivní navýšení výdajů na bezpečnost – konkrétně 3,5 procenta HDP na samotnou armádu a dalších 1,5 procenta na související infrastrukturu.
Ministr zároveň Evropě vytkl, že od konce studené války své armády zanedbávala, a zdůraznil nutnost investic do vlastního zbrojního průmyslu. Kritika přitom mířila i do vlastních řad – maďarský obranný sektor se po pádu komunismu rovněž zhroutil a země ho teď buduje od nuly.
Budapešť dnes sází na spolupráci se Západem, univerzitami a německým gigantem Rheinmetall, se kterým letos rozjíždí společný podnik na výrobu tanků Leopard 2A7+ a obrněných transportérů BVP KF41. Na přelomu letoška a příštího roku by maďarská armáda měla získat prvních bezmála 50 obrněnců, celkem zní objednávka na celkem 256 transportérů.
Cílem je mít dodavatelské řetězce plně na vlastním území pro případ krize. Zásadní výzvou je pak podle ministra Romulusze Ruszina-Szendiho budování kybernetických schopností a čerpání zkušeností přímo z Ukrajiny, která o moderním válčení ví nejvíce.
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