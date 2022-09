Putinově hlásné troubě ujíždějí nervy. Moderuje s odřeninami a zesměšňuje kritiky

Přední ruský propagandista Vladimir Solovjov šíří z obrazovky většinou nenávist. Podporuje Putinovu vražednou invazi na Ukrajinu, vyhrožuje Evropanům nebo Američanům. Před jeho slovní agresí a arogancí se ale neskryjí ani další ruští propagandisté, které si zve do studia, či vlastní štáb, který bojuje s technickými problémy.

Naposledy Solovjov zesměšňoval překotnou mluvu dalšího propagandisty, který se rozčiloval, že bývalý poslanec Státní dumy Boris Naděždin ve vysílání ruské televize NTV otevřeně zpochybnil šance Ruska vyhrát válku na Ukrajině a vyzval k mírovým jednáním.

Hrubé chování je tomuto prominentnímu Rusovi vlastní. Když přišel do podcastového studia s odřenou tváří, odpověděl urážlivě na dotaz jiného novináře, co že se mu to vlastně stalo. Na sociálních sítích pak koloval vtip, že ho měla udeřit zpěvačka Alla Pugačovová, která po začátku invaze odjela z Ruska. Poté co se po měsících do země vrátila, prohlásila, že musí někomu dát ránu pěstí. Ruské sociální sítě spekulovaly, že myslí právě na Solovjova.

Svůj vztek si hlásná trouba Kremlu také vybila na vlastním štábu, který se marně snažil spojit s americkým ekonomem Jeffreym Sachsem. Solovjov na ně přes minutu v přímém přenosu řval kvůli drobné technické chybě ve vysílání. Spojení se nakonec podařilo navázat.