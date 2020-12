Prominent, který měl donášet Číně, promluvil. Vyšetřování skončilo a chce odškodnění

Šestašedesátiletý Němec Gerhard Sabathil působí vyčerpaně. Desítky let sloužil v evropské diplomacii, od ledna ho německé úřady vyšetřovaly kvůli podezření ze špionáže pro Čínu. Do Prahy přijel z Mnichova, předtím na Šumavě navštívil část své početné rodiny. Další zastávka: Berlín, domov. Vyšetřování skončilo, nepadlo žádné obvinění a Sabathil hodlá očistit svoje jméno i pověst svých blízkých.

"Připadám si jako Josef K.," říká rozhořčeně vysoký světlovlasý muž. Odkazuje přitom na hrdinu slavného románu Franze Kafky, který je ve svém procesu souzen, aniž by věděl za co. "Kromě obvinění na začátku (v lednu letošního roku, pozn. red.) jsem nedostal žádné další. Celé to zinscenovala německá civilní kontrarozvědka," tvrdí teď Sabathil.

Na rozdíl od Josefa K. se zdá, že v jeho případě nedojde k žádnému rozsudku. Právník, který Sabathila zastupuje, oznámil, že německá federální prokuratura vyšetřování zastavila, obvinění ze špionážní činnosti se neprokázalo. Informaci deníku Aktuálně potvrdil zdroj obeznámený s průběhem šetření a zveřejnila ji také německá média. "Sdělení o zastavení vyšetřování, které přišlo, bylo velmi byrokratické, ale také přátelské: ve třech odstavcích mi tam říkají, že mám nárok na odškodnění," popisuje Sabathil.

A toho je odhodlaný se domáhat. Postup německých vyšetřovatelů totiž považuje za politicky motivovaný, a navíc zfušovaný, připravil ho o dobrou pověst i nemalý objem peněz, které by si jinak vydělal. Po odchodu z unijní diplomacie se Sabathil až do letoška živil jako lobbista. V lednu ho ale úřady obvinily z toho, že se nechal naverbovat jako placený informant čínských tajných služeb. Následovaly domovní prohlídky v Německu i Belgii a celý případ, vedený v utajovaném režimu, pronikl na veřejnost.

Informace o jeho údajném špionství záhy obletěla svět. Sabathil patřil k prominentům bruselské diplomacie: v uplynulých třech desítkách let zastupoval EU v Norsku, Praze a Berlíně, později v Bruselu šéfoval strategii pro oblast východní Asie. Naposledy v letech 2015 až 2017 sloužil jako velvyslanec v Jižní Koreji.

Přitom stihl vést i bohatý akademický a společenský život: hostoval na Vysoké škole ekonomické v Praze i na univerzitě v čínském Čcheng-tu, od 70. let patřil do Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové. Jeho kolegové a známí na něj vzpomínají jako na šarmantního muže, který si opečovával širokou síť kontaktů. Vždy precizně ustrojený, nejčastěji s barevně sladěným motýlkem a kapesníčkem nebo šálou.

Doktorka Šen

Němečtí vyšetřovatelé ve svém podezření vycházeli z informace, že Sabathila k práci pro Číňany přesvědčil jakýsi "Jimmy", pracovník jejich tajných služeb. Dojít k tomu mělo krátce po Sabathilově odchodu z posledního diplomatického postu v Soulu před třemi lety. Ten sám o sobě proběhl za velmi neobyčejných okolností. Sabathil přišel o svou německou bezpečnostní prověrku. Důvodem bylo, že své čínské partnerce Wen-wen Šen předal utajovaný unijní dokument týkající se životního prostředí v Číně. S touto politoložkou a výzkumnicí, o které Sabathil hovoří výlučně jako o "doktorce Šen", se seznámil v Bruselu. Nyní žijí v Berlíně a mají několik dětí.

Agenta Jimmyho měl Sabathil poprvé potkat na přednášce na jednom z čínských akademických institutů. Tam se dostavil na základě pozvání zprostředkovaného - jak sám říká - dobrým přítelem a bývalým novinářem. "Byl to dlouholetý zaměstnanec německé kontrarozvědky, kterého platili i Číňané," říká nyní Sabathil. Tento muž mezitím tragicky zemřel, s "Jimmym" se ale Sabathil podle zjištění deníku Süddeutsche Zeitung potkal ještě třikrát. A seznámil s ním také další dva Němce. I oni čelili vyšetřování, které teď skončilo. Jméno ani jednoho z nich ale není tak známé jako Sabathilovo.

Protičínský humbuk

"Já a moje partnerka jsme se stali obětí protičínského humbuku," stěžuje si někdejší evropský diplomat a lobbista. Odkazuje přitom rovněž na druhou linku příběhu této rodiny, kterou v minulých měsících popsaly deník Aktuálně a německý list Süddeutsche Zeitung. S oficiálním vyšetřováním nemá nic společného a čínská občanka Wen-wen Šen, která stojí v jejím centru, nebyla úřady nikdy vedena jako podezřelá. Jak ale deníku Aktuálně potvrdilo několik zdrojů, obě linky spojují postavy svědků, kteří proti Sabathilovi a jeho družce vypovídali: v médiích i před vyšetřovateli.

Příběh čínských disidentů Deník Aktuálně letos v lednu v souvislosti se Sabathilovým vyšetřováním popsal případ zrušené návštěvy čínské disidentky Liou Sia v Praze. Podle svědectví osob z blízkého okolí ženy, která žije v politickém azylu v Berlíně, mohl za zrušenou cestu v dubnu 2019 nátlak Gerharda Sabathila a jeho čínské partnerky Wen-wen Šen. To Sabathil nyní popírá. "Paní Šen tomu nikdy nebránila. Ony si byly velmi blízké, moje partnerka pro Liou Sia tlumočila," říká. Podle něj si disidentka cestu sama rozmyslela poté, co zjistila, že by za její účasti v Praze mělo dojít k připomínce masakrů demonstrantů na náměstí Nebeského klidu v Pekingu roku 1989. Protestů se tehdy účastnil její manžel a dodnes jsou pro čínský režim tabu. Takové vysvětlení je ale v rozporu s tím, jak situaci popisuje irský lidskoprávní expert Bill Shipsey, který vloni v dubnu akci v pražském Centru současného umění DOX inicioval, i další účastníci. "Sabathil tvrdil, že spolu s Wen-wen Šen zastupovali nebo se starali o Liou Sia," míní Shipsey. Ve skutečnosti ale podle něj prosazovali vlastní zájmy. Vzpomíná například, že jeden z argumentů proti účasti disidentky, který mu Sabathil sdělil po telefonu, byla hrozba poškození vztahů mezi Českem a Čínou. Podle Shipseyho bývalý evropský diplomat navrhoval, že místo disidentky na akci sám promluví. Sabathil nyní tvrdí opak: "Byl to nápad pana Shipseyho, měl jsem přednést vzkaz od Liou Sia," odmítá první verzi. K proslovu nakonec nedošlo, podle Sabathila z časových důvodů. Na akci nakonec přijel pouze jako host, se Shipseym se pak měli v DOXu společně vyfotit. Tyto údajně "povedené" fotky už ale německý diplomat nedokáže dohledat, sám Shipsey si pak na fotografování se Sabathilem nepamatuje.

Jedná se mimo jiné i o zástupce disidentské čínské komunity v Berlíně. Ti své velmi blízké a přátelské vztahy se Sabathilem a jeho družkou zpřetrhali ještě předtím, než začalo oficiální vyšetřování. Pojali totiž podezření, že je pár využívá pro vlastní zájmy. Proč začaly s oficiálním vyšetřováním německé úřady, není jasné. Neví to ani sám Sabathil, jelikož celý případ je vedený jako tajný. K potřebným podkladům tak bude muset nejdříve získat přístup, o což se jeho právník už snaží.

Již v minulosti Sabathil naznačil, že vznesená obvinění podle něj souvisí se skutečností, že lobbistická firma EUTOP, pro kterou pracoval po svém odchodu z unijních služeb, zastupovala čínský technologický koncern Huawei. Kolem něj se v posledních měsících rozvířila bouřlivá politická debata, související s rozhodnutím americké nebo i britské vlády nepovolit Číňanům podíl na výstavbě kritické telekomunikační infrastruktury pro rychlé 5G sítě. V Německu konečné rozhodnutí zatím nepadlo a právě tam měla podle dostupných informací firma EUTOP Huawei zastupovat. A právě berlínskou pobočku firmy vedl po většinu svého působení u EUTOP Gerhard Sabathil. Firma odmítla, že by s ní jeho vyšetřování jakkoliv souviselo, on sám se konkrétněji k této otázce vyjádřit odmítl.

Sabathil dále tvrdí, že ho americké tajné služby chtěly očernit a demonstrovat tím, že konkurenční Čína má v Evropě vysoce postavené spolupracovníky. Namítá, že si ho Washington vybral jako "úspěšného a viditelného člověka", který byl zároveň zranitelný kvůli chybě s tajným unijním dokumentem a následné ztrátě prověrky.

Jako další doklad pro své podezření, že ho "očernili" právě Američané, Sabathil uvádí fakt, že poprvé se jeho celé jméno v souvislosti s případem objevilo v americkém listu Washington Post. Striktně podle času zveřejnění ho ale ve skutečnosti s největší pravděpodobností odhalily české Hospodářské noviny. Až poté informaci převzal další tisk, včetně německého, který se v podobných případech musí řídit velmi striktními pravidly.

Pravdu má ale v tom, že němečtí vyšetřovatelé v několika případech postupovali podivným způsobem, jak detailně popsal list Süddeutsche Zeitung. A pochybnosti o postupu práce a robustnosti důkazů německé kontrarozvědky přišly i od samotné prokuratury. Ta letos v květnu vznesla námitky proti způsobu, jakým tajná služba interpretovala Sabathilovy odposlechy. Agenti na jeho telefonickou i e-mailovou komunikaci dohlíželi - jak sám říká - skoro dva roky. Přístup měli k tisícovkám telefonátů a e-mailů nejen jeho samotného, ale i jeho partnerky a dalších blízkých. I kvůli tomuto jejich postupu se teď diplomat s německými úřady soudí.

Další otázka, která čeká na rozřešení, je výsledek interního vyšetřování evropské diplomacie. "EEAS přezkoumává možné protiprávní jednání zmíněné osoby, a to během jeho působení ve službě i poté," sdělil na dotaz deníku Aktuálně tiskový mluvčí unijního diplomatického sboru. Ten Sabathil opustil na konci roku 2017, hned poté začal pracovat pro EUTOP.

Odborný server Corporate Europe Observatory v té souvislosti v analýze z letošního října naznačil, že evropské instituce v tomto případě možná nedostatečně důsledně dodržovaly vlastní pravidla. Ta zakazují bývalým diplomatům angažovat se v určitém typu činností bezprostředně po odchodu ze služby. Lobbování v Bruselu, kterému se podle v médiích popsaných svědectví Sabathil v posledních letech věnoval, mezi ně patří. Sama EEAS cokoliv bližšího k trvajícímu řízení uvést odmítla.

Sabathil má ale v unijní instituce důvěru, v minulosti prý stály na jeho straně - na rozdíl od těch německých. Co teď bude dělat dál, zatím podle svých slov neví. Případ se negativně podepsal i na jeho zdraví. "Je ještě příliš brzy," odmítá spekulovat o své budoucnosti. Jeho hlavním cílem je teď uvést věci na pravou míru. V Německu s úřady a také v Česku - u přátel a rodiny. Jedna z jeho někdejších partnerek byla právě odsud a z dob jeho diplomatického působení si tu na něj řada lidí stále pamatuje.

