Bývalý Trumpův poradce Bannon je ve vazbě. Podvedl dárce, tvrdí prokuratura

Prokurátoři z New Yorku obviňují bývalého poradce Bílého domu Stevea Bannona, že společně s dalšími třemi osobami podvedl dárce v souvislosti se sběrem peněz na stavbu zdi na hranici mezi Spojenými státy a Mexikem.

Vyšetřování prý ukázalo, že část prostředků se dostala do rukou zakladateli dárcovské iniciativy a byla použita na "financování jeho okázalého životního stylu". Žalobu s těmito obviněními uveřejnil federální soud na Manhattanu. Agentura AP napsala, že Bannon byl zároveň vzat do vazby.

Obvinění se týkají projektu We Build The Wall (Stavíme zeď), který podle tiskové zprávy prokuratury vybral přes 25 milionů dolarů (550 milionů Kč). Reagoval na neúspěšnou snahu prezidenta Donalda Trumpa prosadit vyčlenění peněz na stavbu hraniční zdi, která by podle něj zastavila pašeráky drog, zbraní a lidí. We Build The Wall nechala loni na soukromém pozemku na jižní hranici USA postavit úsek plánované zdi dlouhý několik set metrů.

Podle prokurátorů ale správci iniciativy nedodrželi svůj slib, že všechny vybrané peníze poputují na stavební práce. "Zatímco opakovaně dárce ujišťovali, že Brianu Kolfageovi, zakladateli a veřejné tváři We Build The Wall, nebude vyplacen ani cent, obžalovaní se tajně domluvili na převodu statisíců dolarů Kolfageovi, který je použil na financování svého okázalého životního stylu," uvedla prokurátorka Audrey Straussová.

Státní žaloba se domnívá, že z podvodu profitoval i Bannon a další dva obžalovaní, kteří projekt propagovali. "Kolfage si skrytě pro své osobní užití vzal přes 350.000 dolarů…, zatímco Bannon skrze jím ovládanou neziskovou organizaci obdržel přes jeden milion dolarů z We Build The Wall," píše se v prohlášení. Část z uvedeného milionu prý Bannon také použil na osobní výdaje.

Lídři sbírky se podle prokuratury podíleli na ošizení statisíců dárců a "využili jejich zájmu financovat hraniční zeď". Obžalováni jsou ze spiknutí s cílem podvodného převodu peněz a praní špinavých peněz, přičemž za každý ze dvou bodů jim hrozí až 20 let vězení.

Vyjádření obžalovaných se ihned světovým zpravodajským agenturám nedařilo získat. Všichni čtyři by ještě ve čtvrtek měli stanout před soudci na různých místech USA.

Hlavní stratég Bílého domu

Bannon je bývalým šéfredaktorem konzervativního serveru Breitbart News, který se v létě roku 2016 stal šéfem Trumpova volebního štábu. Od nástupu Trumpa do prezidentské funkce v lednu 2017 byl jeho poradcem a "hlavním stratégem" Bílého domu. V této roli vydržel do srpna 2017.

Potíže se zákonem měli kromě Bannona v posledních letech i další dva šéfové první prezidentské kampaně současné americké hlavy státu. Corey Lewandowski v roce 2016 čelil obvinění, že během jednoho z Trumpových mítinků napadl televizní reportérku. Obvinění bylo později staženo. Paul Manafort, který řízení kampaně převzal po Lewandowskim, byl ovšem na jaře 2019 odsouzen k několika letům vězení za spiknutí proti Spojeným státům, za pokus ovlivňovat svědky a za daňové a bankovní podvody.