Trumpův osobní právník Rudy Giuliani je podezřelý z nezákonného lobbování, píše list

Newyorská prokuratura vyšetřuje prezidentova osobního právníka Rudyho Giulianiho pro podezření z porušení zákonů o regulaci lobbismu. Napsal to v pátek list The New York Times (NYT). Kauza údajně souvisí s nátlakem Bílého domu na Ukrajinu, který ve Washingtonu spustil proceduru ústavní žaloby na Donalda Trumpa. Giuliani novinářům řekl, že o žádném vyšetřování nic neví.

Prokurátoři se podle NYT zajímají o to, jak se Giuliani podílel na spěšném odvolání americké velvyslankyně v Kyjevě Marie Jovanovitchové, která měla výhrady k úsilí Bílého domu o prošetření údajné korupce Huntera Bidena, syna Trumpova pravděpodobného volebního soka Joea Bidena. Biden mladší působil donedávna ve vedení ukrajinské petrochemické společnosti Burisma. Yovanovitchová byla odvolána letos v květnu. Giulianiho případ souvisí i s nedávným zatčením jeho dvou spolupracovníků, kteří byli obviněni, že zprostředkovali nezákonné finanční převody na účet poslance Kongresu, jenž měl odvolání Yovanovitchové pomoci. Zatčeni byli Lev Parnas, obchodník ukrajinského původu, a Ihor Fruman, který má kořeny v Bělorusku. Yovanovitchová v pátek v Kongresu prohlásila, že byla z postu velvyslankyně odvolána na popud Trumpa. Giuliani jakékoli provinění popírá, i když připouští, že se svými spolupracovníky chtěl získat od kyjevské prokuratury kompromitující informace o Yovanovitchové i Bidenových. Americké zákony nařizují občanům USA, aby ministerstvu spravedlnosti oznámili jakékoli kontakty s americkými vládními úřady nebo médii, které udržují na žádost cizích politiků. Nezáleží na tom, zda jsou za tuto činnost placeni. Giuliani tvrdí, že se žádného prohřešku nedopustil, protože nejednal na žádost ukrajinských úřadů, ale na pokyn prezidenta USA. Listu Financial Times dnes řekl, že o vyšetřování, které podle NYT vede manhattanská prokuratura, nemá žádné informace. Demokraté Trumpa obviňují, že si chtěl s pomocí Kyjeva opatřit kompromitující informace o Joeovi Bidenovi, aby zlepšil své vyhlídky na obhajobu prezidentského mandátu ve volbách v příštím roce. Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu, kde mají demokratičtí poslanci většinu, spustila proceduru ústavní žaloby (impeachmentu) a zahájila obsáhlé vyšetřování Trumpa a jeho spolupracovníků.