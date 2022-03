Ruská pohádka je esencí nejhorší propagandy. Jaký je skutečný příběh "Váni a Mikoly"

Prokremelský televizní kanál První ruský (Cargrad) cílí svou propagandu i na malé děti. Ve spotu ukazuje, jak ruský chlapec ve škole usiluje o mír, zatímco jeho ukrajinský kamarád všechny mlátí klackem. "To, že se to takto polopaticky snaží vtlačit i do malých dětí, je pro mě i přesto, že ruské prostředí znám, šokující," míní šéfredaktor Aktuálně.cz a bývalý zpravodaj v Rusku Josef Pazderka.

5:45 Šéfredaktor Aktuálně.cz a bývalý zpravodaj v Rusku Josef Pazderka komentuje ruský propagandistický spot pro děti | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek

V kresleném klipu vystupuje několik kamarádů, kteří na sobě mají trička s vlajkami svých zemí. Ukrajinský chlapec se v něm postupně začne kamarádit se spolužáky z Německa a Spojených států. Všichni tři se poté stanou násilnými a začnou klackem bít ostatní spolužáky. "Pro mě je to až neuvěřitelně krystalický rozklad schématu, který se Kreml snaží tlačit všemi kanály," komentuje Pazderka. "Je tam také velmi silné podprahové sdělení toho, že Rusko nepovažuje Ukrajince za samostatný národ," dodává. Kanál První ruský (Cargrad) se řadí mezi silně konzervativní a nacionalistická média v Rusku. Je nástupcem televizní stanice Cargrad, kterou v roce 2015 založil ruský oligarcha Konstantin Malofejev. Na televizním trhu v Rusku zaujímá podíl jen kolem několika procent. "Na druhou stranu se ale velmi dobře profiluje na sociálních sítích, protože jsou jejich materiály profesionálně udělané. A samozřejmě dosah sociálních sítí v Rusku, ale i v zahraničí je nepoměrně větší než jen televizního vysílání," zdůrazňuje Pazderka.