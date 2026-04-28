Prokletý hotel: Střelbě na Trumpa předcházel jiný atentát. Tehdy měl prezident namále

Incident na víkendové galavečeři Donalda Trumpa oživil vzpomínku na jeden z nejznámějších atentátů v dějinách USA. Ve stejném hotelu Hilton byl v roce 1981 postřelen prezident Ronald Reagan. Na rozdíl od nedělního incidentu si tehdejší útok vyžádal jednu lidskou oběť a postřelený prezident bojoval o život.
Donalda Trumpa v noci na neděli evakuovala ochranka z galavečeře Asociace korespondentů Bílého domu poté, co u vstupu do hotelu zazněly výstřely. Útočník se nedostal do hlavního sálu. Střílel u bezpečnostního stanoviště, kde ho okamžitě zadržely bezpečnostní složky. Trump ani členové jeho týmu nebyli zraněni.
Nejedná se o první pokus o Trumpův život, ale ani o první atentát na republikánského prezidenta ve washingtonském hotelu Hilton. Před necelými 45 lety před hotelem střelec zaútočil na tehdejšího šéfa Bílého domu Ronalda Reagana.
Útočník John Hinckley Jr. tehdy zasáhl Reagana do hrudníku, kulka mu poškodila plíci. Prezidenta zachránil rychlý převoz do nemocnice a okamžitá operace. Urgentní zákrok přežil bez trvalých zranění.
Sám Trump svou tiskovou konferenci, která proběhla krátce po útoku, uzavřel se slovy na adresu hotelu. „Není to zrovna bezpečná budova,“ řekl prezident o hotelu, který se nachází jen pár kilometrů od Bílého domu.
Během celého útoku nebyl nikdo zraněný. Střelec byl okamžitě zadržený a následně identifikovaný jako Cole Tomas Allen, 31letý učitel a programátor z Kalifornie.
Tragické následky měl ovšem útok na Reagana. Prezidentův tiskový mluvčí, James Brady, utrpěl těžké poranění mozku. Zranění ho trvale vyřadilo z aktivní služby a zdravotním komplikacím podlehl v roce 2014. Při střelbě byli zraněni také policista a agent tajné služby.
Trump v minulosti čelil několika pokusům o atentát, včetně incidentu během volební kampaně 13. července 2024, při kterém utrpěl zranění ucha. K dalším dvěma pokusům o atentát došlo později téhož roku u Trumpova floridského sídla Mar-a-Lago.
Vyšetřovatelé u nedělního střelce Allena pracují s verzí, že jednal na základě vlastního manifestu. Manifest v celém znění zveřejnil deník The New York Post. „Už nehodlám dovolovat pedofilům, násilníkům a zrádcům, aby mým jménem konali zločiny,“ psal střelec v manifestu.
Motiv atentátníka na Reagana byl odlišný. Hinckley útokem usiloval o pozornost herečky Jodie Foster, ke které choval dlouhodobou obsesi. Z toho důvodu byl také následně soudem prohlášený za nesvéprávného, zproštěn obžaloby a soudem svěřen do permanentní psychiatrické péče.