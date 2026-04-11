Prokážeme laskavost, vyčistíme Hormuz. Nemáte odvahu. Trump se vysmál spojencům

Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti napsal, že Spojené státy začaly čistit Hormuzský průliv, čímž prokazují laskavost ostatním zemím světa. Zmínil přitom řadu spojenců s tím, že na takový krok nemají odvahu.
Zároveň Trump uvedl, že všech 28 íránských minonosných plavidel leží na dně moře. Šéf Bílého domu spojence kritizuje za neochotu pomoci zabezpečit Hormuzský průliv, který je důležitý pro světovou přepravu ropy. USA s Izraelem přitom koncem února zahájily údery na Írán, aniž by to konzultovaly se spojenci. V příspěvku Trump také trval na tom, že Írán v konfliktu prohrává a poukázal na to, že řada špiček režimu byla zabita.
"Média šířící falešné zprávy zcela ztratila důvěryhodnost, ne že by ji vůbec někdy měla. Kvůli svému masivnímu syndromu nenávisti vůči Trumpovi...tvrdí, že Írán vyhrává, zatímco ve skutečnosti každý ví, že prohrává, a to o dost," napsal Trump s tím, že Írán již nemá námořnictvo, letectvo, protivzdušnou obranu či továrny na výrobu dronů a raket. "A co je nejdůležitější, jejich dlouholetí vůdci už nejsou mezi námi, chvála Alláhovi!," napsal Trump.
Muslimského Boha přitom Trump, který o sobě v minulosti řekl, že je křesťan, velebil také ve velmi vulgárním příspěvku na Velikonoční neděli, kde íránské vedení naopak vyzýval k otevření průlivu. "Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Jen koukejte. Chvála Alláhovi," uvedl americký prezident 5. dubna.
"Jediná věc, kterou mají, je hrozba, že loď může narazit na jednu z jejich námořních min, přičemž, mimochodem, všech 28 jejich minonosných člunů také leží na dně moře. Nyní zahajujeme proces čištění Hormuzského průlivu jako laskavost pro země po celém světě, včetně Číny, Japonska, Jižní Koreje, Francie, Německa a mnoha dalších. Je neuvěřitelné, že nemají odvahu ani vůli udělat tuto práci sami," napsal dnes Trump. Zároveň uvedl, že prázdné ropné tankery, směřují pro ropu do USA.
Za normálních okolností se Hormuzským průlivem přepravuje asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží. V důsledku konfliktu je ale prakticky uzavřen a proplouvá jím jen velmi málo lodi, a to navzdory dvoutýdennímu příměří, které začalo platit v noci na středu.
Írán už dříve oznámil, že parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán cestu Hormuzským průlivem oficiálně zpoplatnil. Trump účtování poplatků ze strany Íránu ostře kritizuje. Před válkou se žádné mýtné za proplutí úžinou neplatilo. V pákistánském Islámábádu dnes odpoledne začaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem.
