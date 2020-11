Nejvyšší počet hlasů a s viceprezidentkou. Projděte si rekordy a milníky Joea Bidena

Nejstarší prezident v úřadě

Za pár dní Joe Biden oslaví své 78. narozeniny, při lednové inauguraci se tak stane nejstarším americkým prezidentem, který se ujme mandátu v prvním funkčním období. Dosud tento titul držel Donald Trump, který se americkým prezidentem stal v sedmdesáti letech. Nejstarším vítězem druhého volebního období se před 35 lety stal 73letý Ronald Reagan.

Ještě před volbami se objevovala otázka, zda by Biden tuto funkci fyzicky zvládl. "Otázka na můj věk je legitimní," řekl podle deníku USA Today sám Biden. "Snad budu moct ukázat, že s věkem přichází moudrost a zkušenosti, které mohou věci zlepšit."

Bidenův lékař označil jeho zdravotní stav za dobrý a jeho samotného tituloval jako zdravého a energického muže, který "je schopný úspěšně vykonávat povinnosti prezidenta," cituje deník.

Kvůli jeho vysokému věku se také ještě před potvrzením, že vůbec bude usilovat o prezidentské křeslo coby kandidát demokratů, spekulovalo o tom, zda by zabojoval v roce 2024 i o druhý mandát. V té době by Bidenovi bylo 82 let. Sám Biden se k tématu nevyjádřil, ale označil se za "dočasného kandidáta", který se stane mostem k nové generaci demokratických vůdců země. Demokratickou nominantkou na jeho místo by tak mohla být jeho viceprezidentka Kamala Harrisová.