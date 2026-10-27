Prohrál volby a odjel do USA. Bolsonaro navzdory zákazu opustil Brazílii

Brazilský krajně pravicový politik Flávio Bolsonaro po prohraném nedělním druhém kole prezidentských voleb opustil Brazílii a uchýlil se do Spojených států. Agentuře Reuters a stanici CNN Brasil to řekly zdroje z jeho okolí. To, že Bolsonaro je na cestě do USA, potvrdil Reuters i jeden americký představitel. Brazilský nejvyšší soud zakázal krátce po volbách Bolsonarovi vycestovat do zahraničí.
Dříve média uváděla, že Bolsonaro zamířil do Argentiny, což ale tamní úřady popřely.
Bolsonaro v neděli prohrál druhé kolo voleb, ve kterém uspěl dosavadní levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Politik, který je až do února senátorem, čelí vyšetřování ve dvou různých kauzách, z nichž jedna se týká praní špinavých peněz a další financování filmu o jeho otci a exprezidentovi Jairu Bolsonarovi.
Bolsonaro junior v pondělí sdělil, že mu soud zakázal vycestovat do zahraničí a že chce organizovat opozici proti Lulovi.
Podle zdrojů z Bolsonarova okolí politik opustil Brazílii kvůli obavám ze zadržení. Ve Spojených státech žije v současnosti jeho bratr Eduardo, který v Brazílii čelí stíhání.
Otec obou mužů exprezident Jair Bolsonaro si v domácím vězení odpykává dlouhý trest za to, že po prohře v prezidentských volbách v roce 2022 chtěl zorganizovat převrat a zabránit Lulovi převzít moc.
"Platnost pasů Flávia Bolsonara je zrušena," řekl agentuře AFP brazilský policejní zdroj. Policie Bolsonarovi v pondělí předala zákaz vycestovat ze země a zároveň posílila kontroly na hranicích.
Zákaz vycestovat do zahraničí vydal podle brazilských médií krátce po druhém kole prezidentské volby soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes, který vedl obžalobu proti Bolsonarovu otci.
Brazilská a argentinská média v úterý tvrdila, že Bolsonaro mohl odcestovat do Argentiny. Argentinská vláda však uvedla, že imigrační úřady nemají záznamy o tom, že by v uplynulých hodinách Bolsonaro vstoupil na argentinské území.
Argentinské úřady podle prohlášení, z něhož cituje agentura Reuters, také prověřily letadlo, které podle některých médií mohl Bolsonaro využít pro cestu z Brazílie. Nezjistily ale nic, co by takový předpoklad potvrzovalo.
Argentinský prezident Javier Milei patří mezi podporovatele Bolsonara a ostré odpůrce Luly, jehož nazval zlodějem a zkorumpovaným politikem. Mileiův mluvčí v úterý uvedl, že prezident bere výsledek voleb v Brazílii na vědomí, a zároveň prohlásil, že úřady neevidují žádost o azyl podanou Bolsonarem.
Brazilská média v úterý informovala, že soudce nejvyššího soudu Flávio Dino nařídil policii, aby prověřila, zda Bolsonaro v předvolební kampani těžil ze zásahů ze zahraničí.
Policie má mimo jiné prověřit, zda Bolsonarův tým dostával na kampaň peníze ze zahraničí, což brazilská legislativa zakazuje. Zmíněného soudce jmenoval do funkce v roce 2024 prezident Lula.
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