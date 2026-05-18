„Prohra Ruska je jediná šance.“ Kasparov řekl, jak zastavit Putina

Ruský opoziční politik a šachový velmistr Garri Kasparov se na konferenci Lennarta Meriho v Tallinnu opřel nejen do Západu a NATO, ale také do svých souputníků. Uvedl, že mnoho ruských emigrantů na Západě je proti válce, ale ne všichni jsou připraveni podpořit Ukrajinu.
„Jsou to snílci, kteří kují plány, grandiózní plány, jak Rusko po Putinovi znovu vybudovat. Hrají hru, která mi je cizí a která se vrací do minulosti. Já se musím držet faktů. V Rusku se nic nestane, pokud Ukrajina nevyhraje válku, tečka,“ řekl o víkendu Kasparov na konferenci Lennarta Meriho v estonském Tallinnu na adresu svých souputníků z ruské opozice.
Tam přijel nejen kvůli tomu, aby je kritizoval na konferenci a mluvil s médii, ale také kvůli zasedání Fóra svobodného Ruska. To v samotném Rusku úřady nejprve prohlásily za nežádoucí a posléze přímo za teroristickou organizaci.
„Vypracovávají pěkné články, aby získali granty, to je vše. Nic jiného to není. Někteří z nich mají hrdinskou minulost, Vladimir Kara-Murza je velmi respektován, ale žádný plán neexistuje,“ zkritizoval opozičníky Vladimira Kara-Murzu a Ilju Jašina. Oba jsou na západě v nuceném exilu.
Rusko musí válku prohrát
Kasparov je kromě svých vlastních řad také ostrým kritikem Kremlu a snaží se mít vliv na to, jaká největší země světa je a v budoucnu bude. A to navzdory tomu, že v Rusku už 13 let nežije. Putinův režim je podle něj fašistická diktatura a potřebuje pořádně prohrát.
„Ukrajina musí vyhrát, Rusko musí prohrát,“ říká jasně. Poučení, které podle něj můžeme vyvodit z ruské historie, je, že každá úspěšná válka, válka, která skončila dobře, vždy posílí režim. Jediná věc, která může pomoci prosadit změnu a nakonec vést ke kolapsu režimu, je podle něj ukrajinské vítězství. A ukrajinská vlajka podle něj musí vlát nad přístavním městem Sevastopol na Krymu, které Rusové v roce 2014 zabrali.
„Pokud nepřesvědčíme průměrného ruského voliče, průměrného ruského občana, že impérium je mrtvé, nikdy žádné změny neuvidíme,“ reagoval na dotaz moderátorky Jill Dougherty, která dlouhou dobu v Rusku pracovala jako korespondentka televize CNN.
„Cokoli, co nepomáhá Ukrajině k vítězství, je zbytečné. Pomáhá to Putinovi, tečka. Ukrajinská vítězství jsou naší jedinou nadějí na šanci na změnu v Rusku.“ řekl Kasparov.
Poučení pro Západ
„Je velmi důležité pochopit, že všechno, co teď můžeme udělat, je dát vše Ukrajině. Veškerou pomoc. To je naše největší naděje – a Ukrajina si to zaslouží,“ prohlásil Kasparov během debaty. Dodal zároveň, že podpora Západu stále není dostatečná. „Nebýt Ukrajiny, nevedla by se dnes v Evropě diskuse o NATO. Na tomto místě by se konal další ruský nacionalistický kongres,“ řekl necelých 200 kilometrů od ruských hranic.
Kasparov tvrdě kritizoval dlouholetou neschopnost evropských elit brát ruskou hrozbu vážně. Připomněl, že spolu s pobaltskými politiky a analytiky léta varoval před Putinovými ambicemi. „Říkali jsme: Rusové přicházejí, Putin to myslí vážně. Výsledek? Velké zívnutí,“ poznamenal ironicky.
Podle něj bylo po anexi Krymu v roce 2014 zřejmé, že Moskva nebude chtít ovládnout jen část Ukrajiny. „Po Krymu bylo naprosto jasné, že na řadě je celá Ukrajina. Byl to plán,“ uvedl. Zároveň znovu kritizoval část ruské opozice, která podle něj dlouho podporovala iluzi postupné demokratizace Ruska, zatímco Putin systematicky budoval „plnohodnotnou fašistickou diktaturu“.
Ve svém vystoupení připomněl i zavražděného opozičního politika Borise Němcova. „Boris Němcov byl jediným politikem, který se pevně postavil proti ruskému impériu a imperiální anexi. Byl zavražděn,“ řekl Kasparov.