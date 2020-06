Prohra Bílého domu. Bývalý Trumpův poradce Bolton může vydat své paměti, rozhodl soud

Federální soudce rozhodl, že bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton může vydat své paměti. Bílý dům se vydání knihy, která podle úryvků zveřejněných médii Trumpa líčí ve značně nelichotivém světle, snažil zabránit, neboť prý obsahuje utajované informace.

Verdikt soudce Royce Lamberta je Boltonovým vítězstvím v soudní při, v níž proti sobě stály argumenty týkající se svobody slova na straně jedné a národní bezpečnosti na straně druhé. Agentura AP už dříve uvedla, že rozhodnutí bude patrně určující pro podobu příštích právních bitev bývalých činitelů o vydání knih, jež veřejnosti zprostředkovávají vnitřní informace z vládní administrativy.

Napjatě očekávaná Boltonova kniha The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to dělo: Paměti z Bílého domu) má vyjít v úterý 23. června.

Ministerstvo spravedlnosti tento týden požádalo federálního soudce o vydání předběžného rozhodnutí, které by Boltonovi zakázalo knihu zveřejnit. Vydání knihy se zpozdilo, protože Bolton musel z rukopisu vyřadit pasáže, jež podle vlády obsahovaly tajné informace. Neobdržel ale oficiální potvrzení o tom, že úspěšně završil kontrolní proces rukopisu s činiteli Bílého domu, kteří dohlížejí na to, aby kniha neobsahovala utajované informace.

Bolton v knize kromě jiného tvrdí, že Trump spojoval veškerá svá zahraničněpolitická rozhodnutí se snahou o znovuzvolení, které je pro něj důležitější než prosperita Spojených států. Zahraničním lídrům Trump podle Boltona sliboval protislužby za to, že přijmou kroky, které budou pozitivně vnímány americkými voliči. O pomoc se znovuzvolením v nadcházejících volbách žádal údajně i čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Kvůli podobnému jednání s ukrajinským protějškem přitom Trump čelil na přelomu roku ústavní žalobě, osvobodil ho však republikány ovládaný Senát. Podle exporadce při jednání s čínským státníkem nešlo ze strany šéfa Bílého domu o izolovaný incident, ale o součást "vzorce zásadně nepřijatelného chování, které podkopává samotnou legitimitu prezidentského úřadu".

Bolton si za knihu vysloužil silnou kritiku od republikánů, kteří ho označují za zhrzeného zaprodance, jenž se Trumpovi mstí za to, že ho zbavil funkce. Exporadce však čelí také útokům od demokratů, kteří mu vyčítají, že se svými svědectvími nevystoupil v době projednávání ústavní žaloby, ale nechal si je pro knihu, za niž podle dostupných informací obdržel honorář ve výši dvou milionů dolarů (47,6 milionu korun).