Prodělala několik infarktů. Nobelův výbor vyzval Teherán k propuštění Mohammadíové

Norský Nobelův výbor vyzval Írán, aby ihned k léčbě propustil vězněnou nositelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíovou, neboť její život je v ohrožení, informovala agentura Reuters.
AP v pátek s odvoláním na její nadaci informovala o tom, že zdravotní stav 53leté bojovnice za lidská práva se výrazně zhoršil, dvakrát upadla do bezvědomí a prodělala vážnou srdeční příhodu.
Policie zadržela Mohammadíovou loni 12. prosince poté, co kritizovala íránský režim na pietní akci uspořádané na počest právníka, který se specializoval na lidská práva.
V únoru jí soud uložil šestiletý trest odnětí svobody za „poškozování národní bezpečnosti“ a další trest v délce jednoho a půl roku za „propagandistickou činnost“ namířenou proti íránskému islámskému zřízení.
V pátek její nadace sdělila, že Mohammadíová opakovaně omdlela ve věznici v Zandžánu v severozápadním Íránu. Podle jejích právníků ji koncem března postihl infarkt myokardu. Nadace také viní íránské úřady, že systematicky zanedbávají její zdravotní péči. Nadace rovněž navrhuje, aby mohl Mohammadíovou léčit její specializovaný tým v Teheránu.
Mohammadíová měla vážné zdravotní problémy již v minulosti a ve vězení prodělala několik infarktů. V minulosti byla odsouzena k odnětí svobody na 13 let a devět měsíců kvůli údajnému spolčení proti státní bezpečnosti a šíření propagandy proti íránskému režimu. V roce 2024 jí ale úřady umožnily kvůli léčení opustit vězení.
Mohammadíová je dlouholetou kritičkou trestu smrti, který íránská justice hojně uděluje, a odmítá povinné zahalování žen, které nařizují íránské zákony. Nobelovu cenu za mír dostala v roce 2023 za boj proti útlaku íránských žen.
Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo jednoho kilometru čtverečního. Dnes bude zasahovat na 500 mužů, sedm vrtulníků a další speciální technika.
Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play off NHL dvaceti zákroky porážku hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny.
Zatímco španělský tenisový miláček se snaží fanoušky uklidňovat, experti varují Carlose Alcaraze před pořádným průšvihem. Informace o jeho zraněném zápěstí totiž připomínají případy z minulosti, které nedopadly příliš dobře.