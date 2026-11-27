Přední německý ekonom Moritz Schularick přišel s návrhem, který by ještě nedávno působil nemyslitelně. Volkswagen by se podle něj měl prodat čínským investorům, a to co nejdříve – dokud má automobilka ještě nějakou hodnotu. Dodal, že Německo je nyní v jistém ohledu „rozvojová země“ a přišel i s překvapivou radou. Jeho slova přicházejí v době, kdy se největší evropská automobilka potýká s krizí.
„Kdybychom jeden nejmenovaný koncern ve Wolfsburgu prodali Číňanům, dokud za něj ještě něco dostaneme, nebyl by to špatný nápad,“ prohlásil Schularick, prezident Kielského institutu pro světovou ekonomiku, na úterní průmyslové konferenci v Berlíně. Akci pořádaly německé ministerstvo hospodářství, Svaz německého průmyslu (BDI) a odborový svaz IG Metall.
Jeho výrok, o němž informoval například deník Handelsblatt, vyvolal mezi posluchači značný rozruch. V sále byl přítomný i Michael Jansen, šéf berlínského zastoupení Volkswagenu – koncernu, který má ve Wolfsburgu své sídlo.
Schularick svůj provokativní návrh vysvětlil tím, že pro Německo je podstatné především zachování výroby a tvorby přidané hodnoty v zemi. Komu bude koncern patřit, je podle něj druhořadé.
Obrácení situace
Ekonom zároveň vyzval evropské politiky k důraznějšímu postupu vůči Číně. EU by podle něj měla sice umožňovat čínským automobilkám prodávat vozy na evropském trhu, zároveň ale zajistit, aby se Evropa nestala pouze odbytištěm jejich zboží. Jako jeden z možných nástrojů navrhl povinnost čínských firem zakládat společné podniky s evropskými společnostmi nebo podporu výroby přímo v Evropě.
Čína přitom podobný přístup dlouhá léta uplatňovala vůči zahraničním automobilkám. Firmy, které chtěly na tamním trhu vyrábět, musely v řadě případů spolupracovat s místními partnery a sdílet s nimi technologie a know-how. Německo si nyní podle Schularicka musí uvědomit, že se situace obrátila. „V těchto oblastech jsme teď rozvojovou zemí,“ prohlásil.
Jeho slova přicházejí v době, kdy se přední evropský automobilový koncern potýká s krizí. Koncern zatěžují vysoké výrobní náklady, nízká ziskovost elektromobilů, americká cla i konkurence čínských značek.
Za prvních devět měsíců letošního roku dodal zákazníkům po celém světě 6,01 milionu vozů, meziročně o devět procent méně. V Číně, která byla dlouhá léta jeho nejvýnosnějším trhem, se meziroční propad prodejů dostal na více než 30 procent a automobilka tam za stejné období prodala 1,38 milionu vozů, uvedl koncern.
Čínské automobilky navíc stále výrazněji pronikají do Evropy a konkurují zavedeným značkám, zejména v oblasti elektromobilů.
Plány úspor a symbol Německa
Volkswagen proto připravuje rozsáhlé úspory. Celkový počet plánovaných pracovních míst, která mají v rámci restrukturalizace zaniknout, může podle dosavadních oznámení a dalších zvažovaných opatření dosáhnout až sta tisíc. Změny se mají týkat také manažerských pozic.
Nejistá je rovněž budoucnost čtyř německých závodů – v Hannoveru, Cvikově a Emdenu a také továrny Audi v Neckarsulmu. Volkswagen zatím nedokáže zaručit, že pro ně ve střednědobém horizontu dokáže zajistit navazující výrobu. Rozhodovat se o nich má příští rok.
Volkswagen přitom není jen další evropskou automobilkou, jejíž hospodaření se dostalo pod tlak. Jeho historie je úzce spojená s proměnou Německa ve významnou průmyslovou velmoc.
Společnost přitom vznikla v roce 1937 z iniciativy nacistického diktátora Adolfa Hitlera, který o rok později položil základní kámen továrny ve Wolfsburgu. Válka však původní plán masové výroby osobních aut přerušila. Továrna se zapojila do zbrojní výroby a využívala i nuceně nasazené pracovníky.
Po válce však obnovila výrobu osobních vozů, které se později staly jedním ze symbolů takzvaného Wirtschaftswunder – německého poválečného hospodářského zázraku.
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