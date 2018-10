Prodej zbraní do Saúdské Arábie by měly zrušit i další státy EU, míní Německo

Němci kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího pozastavili zbrojní vývoz do Saúdské Arábie. Podle nich by ale bylo lepší, kdyby se tak zachovala celá EU.

Berlín/Rijád - Německo se domnívá, že i další členské státy Evropské unie by měly pozastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího. Řekl to v pondělí ministr hospodářství Peter Altmaier. Kancléřka Angela Merkelová už v neděli ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do království, dokud nebude případ vyjasněn.

Chášukdží byl naposledy spatřen 2. října, kdy navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Rijád až tuto sobotu přiznal, že muž na konzulátu přišel o život, údajně při bitce s lidmi, s nimiž se na úřadě sešel. Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr případ označil za závažný omyl.

Altmaier považuje vysvětlení, jaké poskytl Rijád, za nedostačující. "(Německá) vláda se shoduje, že prozatím nedáme souhlas k dalšímu vývozu zbraní, protože chceme vědět, co se stalo," sdělil ministr v rozhovoru s televizí ZDF.

Německá vláda zatím schválila zbrojní export do Saúdské Arábie v hodnotě 400 milionů eur (deset miliard korun). Království je tak po Alžírsku druhým největším dovozcem německých zbraní.

Podle Altmaiera by měly také jiné země EU prodej zbraní Rijádu zastavit a přispět ke zvýšení tlaku na Saúdskou Arábii. "Bylo by významné sjednotit evropské stanovisko… nebude to mít náležitý dopad, pokud my zastavíme vývoz a ostatní státy ten výpadek doplní," řekl ministr.

V Rijádu v úterý začne investiční fórum, které se mnoho jednotlivců a organizací kvůli Chášukdžímu rozhodlo bojkotovat. Podle agentury Reuters se snaží němečtí politici přimět k bojkotu i generálního ředitele firmy Siemens Joea Kaesera.