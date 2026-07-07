Prodá Trump mocnou zbraň Turecku? Američtí spojenci zuří

„Asi ano, asi udělám něco, co Erdoganovi udělá radost.“ Tak odpověděl Donald Trump na otázku reportéra, zda plánuje dát Turecku dárek v podobě nejmodernějších letounů páté generace F-35, které si pořídila i Česká republika. Stroje mohou získat jen spojenci USA a proti prodeji těchto zbraní Ankaře vystupují jak vlivní kongresmani, tak Izrael, Řecko a další evropské státy.
Zastáncem prodeje je i americký viceprezident James Donald Vance, který prohlásil, že Spojené státy hledají způsoby, jak letouny Turecku dodat. Naopak kongresmani obou hlavních politických stran v USA (republikáni i demokraté) jsou proti. Mají obavy, že Rusko by se mohlo dostat k citlivým technologiím, a integraci americké techniky s ruským systémem protivzdušné obrany S-400 považují za nebezpečnou.
Nákupu se snaží zabránit i Izrael a Řecko, tedy obě země, které F-35 ve výzbroji buď už mají (Izrael), nebo čekají na jejich dodávku (Řecko). Vztahy mezi Ankarou a Jeruzalémem klesly v důsledku izraelské intervence v Gaze pod bod mrazu. Turecký ministr zahraničí dokonce označil Izrael za problém pro celou mezinárodní komunitu.
Izrael na oplátku obvinil Turecko, že poskytuje azyl a lékařskou péči teroristům z Hamásu a Muslimského bratrstva. Vztahy mezi Tureckem a Řeckem jsou z historických důvodů velmi špatné, oba státy se navíc bojí rostoucího vlivu Turecka v oblasti Černého moře, Středního východu a Středomoří.
Turecko již jednou bylo blízko k pořízení těchto letounů páté generace, ale z obchodu sešlo v roce 2020, poté co si Turecko pořídilo ruské systémy protivzdušné obrany S-400. Nyní je tato eventualita opět na pořadu dne.
Turecký prezident Receep Erdogan nyní využívá blízkého osobního vztahu s americkým prezidentem. Byl to právě Erdogan, který dokázal vyjednat účast amerického prezidenta na summitu NATO v Ankaře, který se bude konat 6. a 7. července.
Bude to poprvé, co se americký a turecký prezident setkají od roku 2015. Administrativy Baracka Obamy a Joea Bidena Erdogana kritizovaly za demokratický úpadek v zemi a blízké vztahy s Ruskem. Ty nicméně nejsou ideální, Turecko opakovaně podporuje územní integritu Ukrajiny a dodává napadené zemi zbraně, přičemž zdaleka nejznámější jsou drony Bayraktar.
Podle Philipa Gordona, který sloužil jako hlavní bezpečnostní poradce viceprezidentky USA Kamaly Harrisové a Trumpovy volební soupeřky, vztah mezi Erdoganem a Trumpem není překvapením. „Trump měl vždy lepší vztahy s našimi nepřáteli a autokraty a mluví o nich lépe než o našich spojencích.“
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