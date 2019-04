Tajemný vůdce IS znovu na videu: Bagdádí chce mobilizovat teroristy po celém světě

Se šedivějšími vousy a výrazně větší vahou se objevil po pěti letech na videozáznamu vůdce Islámského státu Abú Bakr Bagdádí.

Právě pět let uplynulo od chvíle, kdy se prohlásil v historické mešitě al-Núrí v Mosulu chalífou. Byla to chvíle jeho triumfu, měl na sobě černé roucho a vousy pečlivě zastřižené.

Na videu zveřejněném v pondělí je podle všeho tentýž muž, ale poté, co jeho chalífát prohrál válku a přišel o téměř všechna území v Sýrii a Iráku.

Bagdádí ale své stoupence rozhodně nevyzývá ke složení zbraní. Naopak. Účelem videa je zjevně posílit "morálku" džihádistů a přesvědčit je, že další boj kdekoliv na světě má smysl, i když chalífát padl.

Stejně jako mešita al-Núrí, kde ho Bagdádí vyhlásil. Do povětří ji v červnu 2017 vyhodili sami bojovníci IS, aby se nedostala do rukou irácké armády.

Sedmačtyřicetiletý Bagdádí na záznamu přiznává ztrátu posledního syrského města Baghúz, ale zároveň prezentuje bombové útoky na Srí Lance jako jakýsi nový počátek.

"Pravda je taková, že bitva islámu a jeho lidu s křižáky a jejich lidmi je dlouhá," prohlásil Bagdádí. Není jasné, kde záznam vznikl, podle irácké kontrarozvědky se ale vůdce IS nachází někde v západním Iráku.

Bagdádí je jediný z užšího vedení IS, kdo přežil několik let masivního bombardování a iráckých ofenziv. Většina lidí kolem něj zemřela při náletech.

"Videozáznamem se snaží upevnit, připomenout svoji pozici vůdce nejen toho, co zbylo v Iráku a v Sýrii, ale obecnější mezi franšízami a skupinami loajálními k Islámskému státu po celém světě," cituje list New York Times analytika Colina Clarkea ze společnosti Soufan Center, která se zabývá bezpečnostními otázkami.

Ačkoliv IS už nemá v Iráku ani Sýrii téměř žádné území, skupiny Bagdádího stoupenců operují v mnoha zemích. Srí Lanka je toho příkladem. Podle posledních zjištění útočili na kostely a hotely místní džihádisté, kteří však byli propojeni s IS a inspirovali se jak jeho ideologií, tak způsobem provádění atentátů.

Podobnou cestou - šokovat útoky na turisty, lidi jiné víry nebo nevelká shromáždění - zřejmě půjde IS i nadále. Agentura Reuters označuje za obzvláště rizikové země Indonésii, Filipíny a Egypt.

USA vypsaly za informace vedoucí k dopadení Abú Bakra Bagdádího odměnu 25 milionů dolarů. Podle irácké kontrarozvědky má u sebe neustále pás s výbušninami a je připraven ho odpálit, aby se vyhnul zatčení.

Video: Britská teenagerka se přidala k Islámskému státu. Teď chce zpět domů