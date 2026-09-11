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„Proč se vás tak bojí?“ Kimmelův rozhovor s obávaným demokratem z Texasu se do televize nedostal

Matěj Myler
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Demokrat James Talarico může v listopadu po téměř 40 letech získat pro svou stranu senátní křeslo v Texasu. Jeho rozhovor s Jimmym Kimmelem se ale ve čtvrtek na obrazovkách ABC k překvapení diváků neobjevil. Moderátor tvrdí, že se tak stalo kvůli tlaku Federální komise pro komunikace (FCC), která v USA dohlíží na televizní a rozhlasové vysílání a uděluje vysílací licence. Bílý dům obvinění odmítá.

FILE PHOTO: Adam Carolla unveils his star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles
Kimmel (na obrázku) uvedl, že FCC vyhrožuje jeho pořadu, stanici ABC i jejím lokálním pobočkám kvůli výběru politických hostů.Foto: Reuters – Mario Anzuoni
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„Proč se vás tak bojí?“ zeptal se Jimmy Kimmel vycházející hvězdy demokratické strany Jamese Talarica. „Bojí se, že tenhle souboj v Texasu vyhrajeme,“ odpověděl mu politik. Rozhovor se ve čtvrtek objevil na internetu, do televizního vysílání ABC se ale nedostal.

Kimmel uvedl, že FCC vyhrožuje jeho pořadu, stanici ABC i jejím lokálním pobočkám kvůli výběru politických hostů. Aby problémy nepřenesl především na texaské stanice ABC, zveřejnil proto rozhovor pouze na YouTube.

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Moderátor připomněl, že během let zpovídal politiky napříč politickým spektrem. Od Hillary Clintonové přes republikána Teda Cruze až po samotného Donalda Trumpa, kterého si pozval během jeho první prezidentské kampaně v roce 2015. Tehdy podle Kimmela Trumpovi rozhovory televizních moderátorů s kandidáty nevadily.

Mluvčí Bílého domu Davis Ingle označil Kimmelova slova za vytváření „falešného příběhu“ o politice Trumpovy administrativy. Šéf FCC Brendan Carr podle něj moderátorovi kvůli rozhovoru s Talaricem ani žádným jiným kandidátem nevyhrožoval.

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Demokrat, který má nevídanou šanci v Texasu

Talarico ani zdaleka není pro republikány jen dalším demokratickým vyzyvatelem v tradičně konzervativním Texasu. Ba naopak. Sedmatřicetiletý politik se v listopadu utká s republikánským generálním prokurátorem Kenem Paxtonem, kterého podporuje Donald Trump, a průzkumy naznačují mimořádně těsný souboj.

Election 2026 Texas
Demokratický kandidát do amerického Senátu James Talarico hovoří s lidmi během kampaně na potravinové sbírce v Dallasu 9. září 2026.Foto: ČTK – Julia Demaree Nikhinson

Talarico se od řady demokratů odlišuje i tím, jak výrazně ve své kampani pracuje s křesťanskou vírou. Studuje na presbyteriánském semináři a progresivní politické postoje spojuje s křesťanskými hodnotami. Právě tím se snaží oslovit i část věřících voličů.

Trump se do něj v kampani už několikrát obul a začal mu říkat „Talafreako“. Talarico útok obrátil ve svůj prospěch a jeho kampaň začala prodávat trička s upravenou verzí přezdívky. „Jsou vyděšení z hnutí, které v Texasu budujeme,“ řekl Talarico Kimmelovi.

Do televizního vysílání se přitom Talarico nedostal už podruhé. V únoru podobně dopadl jeho rozhovor se Stephenem Colbertem. Právníci CBS tehdy podle moderátora upozornili, že odvysílání může narazit na pravidla FCC, a rozhovor proto rovněž skončil pouze na YouTube.

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Spor o rovný prostor kandidátů

Na pozadí těchto událostí je takzvané pravidlo rovných příležitostí. Pokud televizní stanice poskytne prostor jednomu právoplatnému kandidátovi, musí za určitých okolností nabídnout srovnatelnou příležitost také jeho soupeřům. Nejde přitom nutně o totožný počet minut, ale o srovnatelný čas a umístění ve vysílání.

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FCC letos v lednu upozornila, že současné late-night talk show nemají z tohoto pravidla automatickou výjimku. Regulátor zároveň uvedl, že pořad motivovaný stranickými politickými zájmy by na výjimku neměl nárok.

Kimmelův spor s regulátorem přitom není nový. Loni v září ho ABC dočasně stáhla z vysílání po výrocích o zastřelení konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, krátce poté, co šéf FCC Brendan Carr pohrozil stanici možnými kroky. Mateřská společnost ABC Disney se mezitím obrátila na soud s tím, že čelí protiústavní odvetné kampani regulátora.

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