Proč se mnou jednáte jako s cucákem? Slavný ruský herec tvrdě odsoudil invazi

Severní Korea odpálila směrem do Japonského moře blíže neurčenou střelu, informovala dnes jihokorejská armáda podle agentur. Japonská pobřežní stráž uvedla, že by to mohla být balistická raketa. Jde o čtrnáctou podobnou zkoušku, kterou izolovaný komunistický stát letos provedl.

Agentura Reuters píše, že tyto informace přicházejí jen několik dnů poté, co severokorejský vůdce Kim Čong-un během velkolepé vojenské přehlídky prohlásil, že Pchjongjang své jaderné síly bude vyvíjet "co nejrychlejším tempem".

Příští týden se úřadu ujme nový konzervativní jihokorejský prezident Jun Sok-jol. Agentura AP uvádí, že Severní Korea v minulosti prováděla zkoušky zbraní v době, kdy se v Soulu a ve Washingtonu střídaly vlády. Snaží se tak získat silnou pozici pro případná vyjednávání.

Severokorejská armáda střelu odpálila z letiště Sunan v Pchjongjangu. Raketa dosáhla výšky 780 kilometrů a uletěla 470 kilometrů při maximální rychlosti mach 11, uvedl štáb jihokorejské armády. Ten rovněž KLDR vyzval k okamžitému zastavení testování balistických střel, informovala agentura Jonhap. Japonská pobřežní stráž vyzvala posádky lodí, aby se na moři případně nepřibližovaly k částem střely.

Neobvykle rychlé tempo, jakým Severní Korea zbraně letos testuje, podle agentury AP dokládá, že rozvíjí svůj raketový program a zároveň se snaží vyvíjet tlak na Spojené státy kvůli rozhovorům, které ještě za vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa uvázly v mrtvém bodě.

Existují také známky toho, že se severokorejský režim chystá v komplexu na severovýchodě země provést jaderný test. Šlo by o sedmou takovou zkoušku a první od roku 2017.