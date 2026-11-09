Proč policista v Krakově vystřílel do útočníka celý zásobník? Expert vysvětluje a říká: Je to hrdina!

„Každopádně super práce. Nesesypali se, šli do toho s nasazením vlastního života a dobojovali,“ říká o zásahu policistů proti vraždícímu útočníkovi v Krakově expert na bojový výcvik a bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát. Pro Aktuálně rozebral situaci a naznačil, jak bude akce zasahujících hodnocena.
Kolik policistů proti útočníkovi ve finální fázi zasahovalo?
Jestli jsem viděl dobře, tak čtyři, včetně těch ze zadního auta. Šli na něj ale takhle napřímo, což byla chyba, ale to se zpětně snadno hodnotí. Důležité je, že se z toho ovšem nesesypali a pokračovali, i když byli postřelení. Všimněte si, jak jeden dostal zásah do pravé ruky, vzal zbraň do levé, útočníka sundal a pak si sám nasadil škrtidlo. To skoro žádný policista neumí. Zjevně srdcař.
Jak měli postupovat správně?
Věděli, že je to stoprocentně on, honili ho. Jestli to vidím dobře, má rozstřílené okno, takže střílel z auta ven. Jedna možnost byla dojet k němu co nejrychleji a střílet rovnou do auta, nečekat, až vyleze. To se ale asi nestalo, z kvality záznamu se to nedá poznat.
Zajímavé je, že policistům trvá zhruba tři vteřiny, než vylezou z auta, a on vyleze a začne střílet teprve o pět vteřin později. Vůbec nevím, co v autě mezitím dělá. Jestli už na ně náhodou nestřílí, z videa poznat nejde.
Když vystupuje, všimněte si, že oba policisté stojí v jedné ose, těsně za sebou. Jakmile začne střílet, má na ráně oba. Měli se tedy minimálně víc rozdělit. Jeden měl jít víc do přechodu, k zadku auta, mířit na něj a nejlíp rovnou střílet. Druhý neměl chodit vůbec před policejní auto, ale spíš rychle za to bílé auto a schovat se za plech, nejlépe za motor. Času měli opravdu málo, takže by přestřelka nejspíš začala dřív, než by výhodné pozice obsadili. Byli by ale od sebe třeba v úhlu 90 stupňů, což je velmi žádoucí, a útočník by trefil jen jednoho, ne oba.
Ještě lepší než se při palbě schovat za bílé auto by bylo rychle se skrčit za jeho auto, střílet přes plechy a skla a zkusit ho trefit se sníženou siluetou.
Jaké měli jiné možnosti?
Druhá možnost byla vylézt z auta, hned se schovat za policejní auto a pálit. Nevidím ale, co je za ním. Mohlo tam být náměstí, lidi a tak dále. Možná proto šli rychle k němu, aby ho rychle vyřadili, a to zblízka, aby měli jistotu, že trefí jeho.
Ještě se dají nechat otevřené dveře, plech je někdy lepší než nic. Pachatelé přes plech často nestřílejí, protože nevidí cíl. Záruka to ale není. Střela může chytit rotaci, víc se roztříštit a nadělat ještě větší paseku. Jako ideální taktiku se to radit nedá.
Při tom boji zblízka měli policisté obrovské štěstí, že si všimli, že je obíhá, a trefili ho. Jinak to mohlo dopadnout tragicky.
Jak tedy celkově hodnotíte jejich zásah?
Každopádně super práce. Nesesypali se, šli do toho s nasazením vlastního života a dobojovali. Jeden z nich s prostřelenou paží musel vzít zbraň do levé ruky a z nejbližší vzdálenosti to dobojovat. To je ta chvíle, kterou asi všichni viděli, kdy vystřílí zbytek munice ze zásobníku snad z jednoho metru do ležícího útočníka.
My máme na rozbor hodiny. Můžeme je hodnotit u videa, zastavovat ho, pouštět dokola a zpomalovat. Oni se ale báli o život, byli v obrovském stresu a na reakci měli vteřiny. Pravděpodobně v životě na nikoho nestříleli a nikdo nestřílel na ně. V obavě o život udělali to, co v tu chvíli považovali za nejlepší. Takhle se na ně musíme dívat a mají u mě obrovské uznání.
Policista do útočníka vystřílel z bezprostřední blízkosti skoro celý zásobník. Někoho to může překvapit. Proč to udělal?
Podíval bych se na to očima vážně zraněného policisty, kterého útočník před pár vteřinami zasáhl. Jeho kolega je také vážně zraněný a za nimi leží šest mrtvých a spousta dalších zraněných. Terorista, stejně jako kdokoli jiný, nemůže čekat, že se policista přestane bránit nebo přestane situaci aktivně řešit.
Policista je v šoku a bojí se o život svůj i parťáka. Kdyby si teroristy včas nevšimli nebo neměli potřebné štěstí, byli by oba mrtví na místě. Je navíc velká šance, že oba upadnou do bezvědomí. Kdyby střelec nebyl spolehlivě zneškodněn, mohl by se za chvíli zvednout, vzít pušku, oba policisty zastřelit a pokračovat v útoku. Touhle optikou se na případ dívejme.
Pokud bychom se na to dívali podle zákona, a polský podotýkám neznám, tak po někom, kdo se vzdává, střílet určitě nemůžeme. Věřím ale, že mu to lidé odpustí a stejně jako já ho budou oslavovat jako hrdinu.